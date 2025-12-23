Что подарить автомобилисту, если у него все есть

Каждый из нас регулярно сталкивается с вопросом, который сложнее теоремы Ферма: что подарить человеку, который имеет для тебя большое значение? Спросишь прямо — будет расплывчатый ответ с добавлением, что «мол, все есть», а подаришь конверт — может, и не обидится, но впечатления особого не произведешь. Одним словом, если хочется действительно найти тот самый нужный презент, выход у нас — единственный: придумывать, изобретать и выбирать лучшее. Чтобы эту непростую задачу хоть немного облегчить — дайджест идей подарков для автовладельцев, она же подборка и авторский взгляд от портала «АвтоВзгляд».

Зима так до конца еще не вошла в свои права, но городские улицы постепенно погружаются в праздничную суету. Календарь неумолим — скоро Новый год: елка, запах мандаринов, праздничный стол, звон курантов. А еще — подарки, которые надо приготовить для каждого. Это непросто даже на первый взгляд: найти действительно нужный, практичный, которым будут пользоваться, и подъемный по бюджету подарок — целое искусство.

Особенно для человека, у которого, по собственному же заявлению, «всё есть». Чего уж там, даже выбрать направление для поиска — проблема. Хорошо, что тем не менее есть все же вечные ценности, которые позволяют нам выбирать адресные подарки определенным категориям людей с относительно высоким шансом на успех: автомобиль и автомобилисты — одна из них.

Впрочем, и тут — не медом намазано. Новый автомобиль — уже не подарок, а дар, а к старому — и не подступишься: действительно есть всё. Да и не угадаешь, кажется. Впрочем, даже здесь есть вещи, которые могут стать не просто достойным сувениром, а самым настоящим откровением, способным оказать помощь и вызывать добрые воспоминания о дарителе, попадая в руки или в поле зрения. Именно о таких мы сегодня и поговорим: всегда актуальных, уместных и востребованных подарках для каждого автолюбителя, найти которые под елкой радостно.

Начнем, пожалуй, с насущного: с безопасности. Вложения в эту сферу автомобильной жизни лишними по умолчанию не бывают, а каждый новый гаджет или инструмент, однажды пригодившийся, способен заметно упростить непростую ситуацию на дороге. Речь, конечно, про видеорегистратор — собственный летописец, подробно и тщательно фиксирующий происходящее, способный стать лучшим адвокатом, а иногда и решительным аргументом в споре: завидев микрокамеру на лобовом стекле, многие мошенники просто сбегают.

Таким инструментом может стать Neoline Flash 2K. Почему именно он? Потому что этот гаджет совместил в себе три основных требования, которые любой водитель учитывает при выборе видеорегистратора для себя: прибор не должен мешать обзору и занимать слишком много места, а также обязан снимать качественную картинку и надежно сохранять видеофайлы.

И Flash 2K всеми этими свойствами наделен сполна: он действительно очень компактный, однако небольшим экранчиком все же оснащен, что упрощает взаимодействие. Основное управление осуществляется со смартфона по Wi-Fi. Устройство очень хорошо снимает в темноте, у него светосильный объектив с шестью стеклянными линзами и режим улучшенной ночной съемки HDR.

Да и сама картинка — 2K, то есть высокого разрешения: можно приближать без потери качества. Одним словом, сбалансированный и добротный видеорегистратор, который, на наш взгляд, будет отлично смотреться даже на лобовом стекле премиального автомобиля.

Тему безопасности на дороге продолжать можно вечно, но мимо одного ее «ответвления» никак не получится пройти. Особенно — зимой, тема освещения очень актуальна. Увы, ровно полгода у нас царит долгая и темная ночь, а в некоторых регионах страны и вовсе не восходит солнце. Так что потребность в хорошем автомобильном свете — высока и повсеместна, а добротные и мощные, но, подчеркнем это дважды, полностью легальные лампы станут прекрасным подарком и «под елку», и вообще для любого автовладельца.

Требования, как правило, просты: чтобы светили ярко, но встречную машину не слепили, чтобы полицейский не ругался, и чтобы устанавливались достаточно просто, а лучше — как штатные. Под это описание прекрасно могут подойти галогеновые лампы H4 Маяк Active Super White + 30% 12V 60/55W Р43t.

Они созданы из кварцевого стекла Schott Glass, что обеспечивает сохранность материалов современных фар от воздействия УФ-излучения, устойчивы к перепаду температур, вибрациям и высокому давлению газа в колбе. Они яркие, хорошо освещают дорогу даже в снегопад, полностью соответствуют нашему законодательству и их быстро можно устанавливать и менять буквально «на обочине». Можно выйти во двор и под гром салютов поставить. Вещь!

Зимняя эксплуатация автомобиля связана с повышенной нагрузкой на аккумулятор. Низкие температуры, частые холодные пуски и короткие поездки постепенно снижают заряд даже исправного АКБ. В результате двигатель без явных причин может не запуститься в самый неожиданный момент.

Подобная ситуация знакома многим, и вопрос в том, насколько быстро и удобно проблему удастся решить. Поэтому компактные пускозарядные устройства всё чаще рассматриваются не как экстренная мера, а как практичное решение для повседневной эксплуатации автомобиля зимой. Надежный «пускач» или «джамп-стартер» — также один из лучших подарков, который может себе пожелать автомобилист.

Одним из лидеров этой категории являются устройства бренда CARKU. Хорошим презентом, к примеру, может стать модель PRO-60. Это одно из самых продвинутых устройств производителя с емкостью 25000 мАч и значениями пикового и пускового тока, соответственно, 1500А и 600А. Собственный опыт подсказывает, что одного такого «пускача» должно хватить на реанимацию трех-четырех двигателей без промежуточного обращения к розетке.

Есть у гаджетов этой марки и еще одно крайне актуальное свойство: они достаточно долго держат заряд. Аналогичный «бустер», будучи забытым в багажнике, пролежал два месяца, а после помог «провернуть» 2,4-литровый дизельный мотор. Кроме того, два выхода USB-A и современный разъем type-c позволят еще заряжать разные гаджеты.

Заканчивая тему аккумуляторных батарей, упомянем еще один вариант гаджета, который пригодится любому водителю — это автоматическое зарядное устройство (ЗУ) для АКБ машины. Причем для подарка, на наш взгляд, нужно выбирать прибор с расширенным функционалом, как, например, у цифровой зарядки BС-12А марки Berkut Specialist. Аппарат относится к интеллектуальным ЗУ последнего поколения, имеет большой ЖК-дисплей и много функций и режимов.

В числе его особенностей стоит отметить ряд важных диагностических фишек. Они позволяют оценить состояние АКБ, степень ее заряда, остаточную емкость и пусковой ток, замерить просадку вольтажа при пуске мотора и напряжение от генератора. Все это можно сделать перед началом зарядки и по окончании, причем без подключения к сети 220 В.

Что касается основного назначения, то BС-12А способен заряжать все типы батарей с напряжением 12 В, используемых в мототехнике, легковушках, внедорожниках и грузовиках. В их числе и AGM, и EFB, и Ca-Ca, и даже новейшие LiFePO4-батареи, которых уже немало в России. Устройство позволяет в каждом режиме ограничить максимальный ток заряда в диапазоне от 2 до 12 A, что позволяет бережно заряжать АКБ различных емкостей. Весь цикл заряда разбит на 9 стадий, начиная от проверки АКБ и заканчивая оценкой ее емкости. Все этапы полностью контролируются микропроцессором.

Традиционный подарок, который хорошо воспринимается и часто используется всеми без исключения автомобилистами, — набор инструментов. Конечно, нужно выбирать наборы с актуальным для авторемонта наполнением, а также не скупиться на качественные инструменты — одноразовый ключ отечественному автомобилю не поможет. Наш вариант такого презента — набор Арсенал АА-С1412К110 для самостоятельного ремонта любых узлов и механизмов.

Набор идет с расширенной комплектацией головок, в том числе глубоких. Биты идут в отдельном кейсе. Всего в наборе 110 предметов. Сталь, из которой сделан данный инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Помимо того, что выглядит это презентабельно, такой инструмент будет устойчив как к износу, так и к коррозии. Достаточно крепкий кейс дополнен металлическими углами. На данный набор производитель заявляет пожизненную гарантию, что также ценно, если речь идет о подарке для значимого для вас человека.

Наша подборка идей подарка для автовладельца — это срез, позволяющий выбрать подарок на любой вкус и бюджет, учитывая в том числе и то, что дарим мы часто то, что даже себе не можем позволить. Важно еще, что сделать это нужно как можно раньше: ассортимент на прилавках сокращается, а сроки и цена доставки — растут.

Но и это часто не является преградой. Причина тому — природная наша особенность: как бы сложно не было, для своих, для самых близких, мы стараемся устроить праздник всегда. В любых самых сложных жизненных условиях. А какой же праздник без подарков?