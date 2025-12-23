Эксперт Целиков подвел итоги 2025 года для российского авторынка

В 2025-м на отечественном авторынке поначалу царил идеальный шторм. Ключевая ставка составляла 21%, что притормозило инфляцию, но плохо отразилось на динамике продаж. Потом появился свет в конце тоннеля, сменившейся горячей осенью. В итоге год должен завершиться реализацией 1,31-1,32 млн новых легковушек.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в начале года ставки по банковским вкладам интересовали население больше, чем личный транспорт. Еще одним негативным фактором стали нераспроданные стоки — более 500 тыс. машин. Скидки в некоторых случаях доходили до 1 млн рублей. К весне ежемесячно удавалось продавать 80-90 тыс. авто, годовая просадка превышала 30%.

Во втором полугодии появились первые сигналы восстановления рынка, в середине лета уровень реализации вырос до 120 тыс. машин. Осенью катализатором спроса стали новости о грядущем повышении утильсбора, что породило октябрьский рекорд — 165,7 тыс.. Однако на ноябрь задора уже не хватило, и рынок вернулся в равновесный коридор, своих владельцев нашли 120-130 тыс. экземпляров.

По мнению г-на Целикова, в конечном итоге наш авторынок просядет на 16%, если проводить параллель с прошлым годом. При этом аналитик предупредил, что начало 2026-го не сулит ничего хорошего.