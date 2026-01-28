Ошибся, но где: что произойдет с новым автомобилем после мойки в мороз

Отношение российского водителя к своему автомобилю куда более серьезное и вежливое, чем во многих странах мира: машину у нас исторически принято холить и лелеять, правильно обслуживать и, конечно, регулярно мыть. Однако зимой у поборников чистоты могут возникнуть очень серьезные проблемы, которые резко сократят доверие собственника с свежеприобретенному транспортному средству. Увы, к таким морозам последнее просто не готово. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Машина для абсолютного большинства из нас — не просто транспорт: так уж сложилось, что личный автомобиль мы превозносим, боготворим и даже наделяем душой. Имя даем! Менталитет или бедное детство тому виной — доподлинно неизвестно, но факт остается фактом: с личными ТС в России принято обходиться гораздо лучше, чем на любом другом клочке суши.

И продление того самого эффекта «новой машины» во многом зависит от автовладельца. А свежее авто — это, знаете ли, статус, который очень не хочется растерять в сжатые сроки. Поэтому и только поэтому россияне стоят в очереди на мойку даже в лютые морозы, мотивируя свою затею гениальным «дольше будет чистой» или «дорожные реагенты разъедают краску, надо смывать». Быль или вымысел — не столь важно. Важно — стремление и очереди из устремившихся. Причем — повсеместные.

Но есть у этой в высшей степени уважительной монеты и обратная сторона: уж слишком накладно становится мыть автомобиль, невзирая на зимние показания термометра. Оказалось, что появление и доминирование на нашем многострадальном авторынке широкого спектра продуктов китайского автостроения, а также заметное невооруженным глазом снижение качества изделий родного отечественного, привели к весьма трагическим последствиям: от привычки мыть зимой машину пора отказываться. В сильные морозы — так уж точно. Думаете, примерзшими ручками и резиновыми уплотнителями все заканчивается? Увы, этим невзгоды только начинаются.

Фото avtovzglyad.ru

Во-первых, конечно, ручки и двери, которые намертво вмерзают и не поддаются ни на какие «уговоры». Впрочем, это мелочи и классика, проходили, причем не раз.

Непривычное для владельцев подержанных «японцев», «корейцев» и «европейцев» начинается дальше: почему-то после зимней помывки в ошибку выпадают парктроники. Сколько их не скреби и не оттирай — ситуация не решается.

Далее «делать голову» начинают камеры и системы кругового обзора: им «крещенские купания» тоже, как оказалось, противопоказаны. Вишенкой на торте выступает запотевшая оптика, что особенно неприятно для совсем юных, не знававших еще «близкого контакта», транспортных средствах. Кстати, запотевания, особенно регулярные, периодически заканчиваются «выходом из чата»: фара или фонарь просто перестают работать. Или работают лишь частично: модная «ресничка», например, гаснет.

Для адептов теории китайского заговора: более половины описания позаимствовано на сайте поклонников отечественного седана №2, уступившего намедни первенство китайскому кроссоверу №1. И да, простое помещение автомобиля в теплый гараж на продолжительное, достаточное для полного согрева и оттаивания время, проблему не решает. Увы. Таковы современные автомобили, а нам, простым автолюбителям, уже пора подстраиваться под текущие реалии.