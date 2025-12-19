Дешевле некуда: можно ли успеть помыть машину на самомойке всего за 200 рублей

Так или иначе минимизировать расходы на содержание собственной машины пытаются практически все автовладельцы. В том числе и на ее мойке: отсюда и все растущая популярность «самомоек». Что и понятно, ведь если традиционная «автобаня» с живыми ценными специалистами обойдется даже для бюджетного седана в 600-700 рублей, а для компактного кроссовера — минимум в 1000, то приложив к кузову «ласточки» свои ручки, эти суммы можно сократить минимум в двое.

Но и этого некоторым автолюбителям может показаться многовато. Поэтому для самых экономных портал «АвтоВзгляд» предлагает таксистский лайфхак, поскольку именно «извозчики» — мастера по оптимизации расходов и снижения издержек на содержание автомобиля. Они опытным путем постигают, на каких АЗС лучше и дешевле бензин, в каких мастерских ниже прайсы на ремонт и, в конце концов, как можно сберечь копеечку на мойке. Тем более, что не содержать машину в чистоте профессиональные шоферы априори не могут.

Итак, как выглядит классический процесс? Транспортное средство обливают водой, чтобы она размочила грязь, затем наносят пену и дать ей поработать минут пять, затем все смывают и поверхности протирают. Казалось бы — всего четыре процедуры. Но на деле они превращаются в те же 500-600 рублей, только еще надо потратить силы и не угваздаться. А как к делу подходят таксисты? На форуме «Forum.taxi» этой теме посвящено порядка 10 страниц. Мы собрали все советы в единый перечень.

Начните ополаскивание сразу шампунем. Замывайте снизу вверх: так вы сбиваете и размачиваете грязь. Начинать снизу рекомендуется именно потому, что каждый участок, находящийся выше, будет стекать уже по мокрому, забирая с собой размокшие наслоения. Кроме того, шампунь сам по себе обладает моющими свойствами, и, если машина не очень грязная, этого может хватить. Останется перейти к ополаскиванию. Во время этой фазы замочите диски. Положите рядом с машиной коврики — им достанется за компанию.

Фото: avtovzglyad.ru

Если же машина не просто запылена, а покрыта слоем «нечистот», то можно еще раз нанести шампунь. Чтобы покрыть больше площади в купленное время, отойдите подальше от объекта, чтобы «факел» был шире. Стало быть, придется оплачивать меньшее время. Для лучшего результата пройдитесь губкой — это никак не скажется на стоимости сеанса.

Ополаскивание. Вот тут есть еще одна хитрость. Как отмечает пользователь с ником _Stewie_, имеет смысл пену смывать сразу воском. Воск подается разбавленным в воде под давлением, и его струи тоже смывают остатки шампуня:

— Я, например, пену сразу смываю воском. Да, не совсем правильно. Но зато машина на выходе почти сухая. Остатки воды убираю водосгоном (типа скребка, но для воды) и тряпочкой. За пару минут машина сухая", объясняет форумчанин.

Ну и, наконец, остается протереть остатки влаги микрофиброй. Только, пожалуйста, не делайте это в боксе. Отгоните машину в сторону, не заставляя следующего клиента попусту тратить драгоценное время.

Вы удивитесь, но четкое следование этим советам сократит ваши расходы до 200-300 рублей.