И не забудь про «кочергу»: можно ли пользоваться «ручником» в мороз

За окном заметно потеплело, а вот на автомобильных форумах кипят жаркие баталии: нынешняя зима вновь остро поставила вопрос о пользовании стояночным тормозом. Мол, оставив разогретый дорогой автомобиль вечером на стоянке с затянутым «ручником», утром можно никуда не уехать: колодки намертво примерзнут, остановив полет на самом взлете. Стоит ли волноваться или отказаться от стояночного тормоза на зиму, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Есть в автомобильном сообществе вечные темы: бензин vs дизель, «шипы» против «липучек», моторное масло, мыть или не мыть. И, конечно, стояночный тормоз: в необходимости исправного «ручника» никто не сомневается, а вот его использование зимой регулярно вызывает вопросы.

Ведь стоит столбику термометра опуститься пониже, как колодки намертво примерзают, а они у «ручника» или «ножника» на американский манер свои, довольно дорогие и весьма непростые к замене. Дури сорвать хватает не всегда, а когда хватает — могут не выстоять фрикционные накладки, которые год от года становятся только хуже качеством. И как быть?

По факту, обладатели автомобилей с механической коробкой передач имеют право выбора: можно и стояночным тормозом воспользоваться, и банально оставить машину «на передаче»: исход одинаковый. А вот обладатели «автоматов» себе такой роскоши позволить не могут: тонкий штырь в коробке, на который приходится немалый вес автомобиля, может и погнуться, а идеально ровных, вернее, горизонтальных парковок у нас не предусмотрено самой природой — наклон обязательно будет. Счастливые собственники машины с автозапуском так же выборы лишены: может и покатиться. Следовательно, абсолютное большинство пользоваться «ручником» просто обязаны по умолчанию.

Впрочем, будем честны: лютые морозы, что приводят к примерзанию колодок, в наших широтах случаются не слишком уж часто, а в северных регионах, в заполярье и других «суровых условиях», свои правила и своя манера эксплуатации ТС, нам, в Центральной России совсем не актуальная. Более того, сложности с ручным тормозом чаще всего свойственны автомобилям с барабанным тормозным механизмом на задней оси, а таких осталось немного: разве что в модельной гамме главного отечественного автозавода.

Да и там о срыве фрикционных пластин не слышно: значит, проблема не локализована и выдувать из мухи слона не стоит. Поэтому и только поэтому стояночный тормоз, во-первых, обязан быть исправным, сколько бы сложная процедура по восстановлению не стоила, а во-вторых, применяем во время каждой остановке на «длительный постой».

Нет в «срыве» колодок того криминала, который кажется и слышится во время данной процедуры. А вот в покатившейся машине или в загнутом штырьке в автоматической коробке передач — очень даже есть: ремонт будет сказочно дорогим. Поэтому смело дергаем «кочергу» ручника вверх, сколько бы градусов не показывал градусник.