Пробило прокладку ГБЦ: как определить неисправность вовремя

Любой опытный водитель скажет: самый опасный «эпизод» с антифризом — пробитая прокладка ГБЦ. Когда охлаждающая жидкость попадает в масло, в моторе образуется эмульсия и агрегат начинает разрушать сам себя изнутри. Можно ли противостоять этому фатальному стечению обстоятельств? Нет, нельзя. Зато можно его локализовать на самой ранней стадии. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Между блоком цилиндров и ГБЦ — «головой» — стоит прокладочка, которая в том числе призвана противостоять попаданию антифриза, циркулирующего по внутренней «рубашке» двигателя ради его оперативного охлаждения, в рабочие цилиндры. Смешиваясь с маслом, ОЖ превращает смазку в мерзкого бурого цвета жижу, которая уже и не смазывает, и не очищает, и не противостоит коррозии.

Такой «коктейль» оперативно подготовит почву для задиров, закоксовке поршневых колец и множества других бед в самом дорогом узле любой машины — в двигателе. И все из-за банального износа прокладки: различные трещины в блоках и ГБЦ с аналогичными последствиями случаются куда реже.

Есть ли регламент замены прокладки головки блока цилиндров? Нет, его не существует: в зависимости от манеры вождения, обслуживания, ареала эксплуатации транспортного средства и банальной конструкции самого ДВС — горячий или холодной мотор — прокладка требует замены на самом разном пробеге.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Будем честны, моточасы в ее преждевременном исходе играют куда большую роль, однако время работы двигателя мы не замеряем — ограничиваемся километрами пробега. От них, треклятых, пляшем в своем подходе к обслуживанию. Поэтому, собственно говоря, превентивная замена в данном случае не слишком актуальна: работает мотор — нечего туда лезть лишний раз.

Но опасность попадания «охлаждайки» в цилиндры настолько велика, что инженеры и автомеханики стараются если не предупредить, то диагностировать проблему на ранней стадии. Например, смотрят на пробку заливной горловины в поисках эмульсии, а так же на дым или состояние выхлопной трубы.

Однако такая диагностика позволяет выявить проблему только в запущенном уже случае. А как бы узнать о грядущих тратах пораньше? Есть интересный лайфхак, который за сущие копейки может позволить себе каждый автовладелец. Логика диагностики ясна: если ОЖ смешалось с маслом в любой пропорции, то состав «охлаждайки» немедленно изменился. На любом маркетплейсе можно приобрести специальный тестер, который должен быть установлен вместо пробки расширительного бачка, после чего мотор запускается на прогрев.

Устройство представляет собой трубку, где хорошо виден антифриз, а на стенке нанесен специальный химический маркер: если в составе ОЖ есть смазка, то жидкость в трубке начинает менять цвет. Цена вопроса — 100 рублей. Цена переборки двигателя — от 100 000 рублей. Выбор очевиден.