Межсервисный интервал: что будет, если менять масло раз в 15 000 км

Среди автомобилистов бытует мнение, что моторное масло лучше менять через 7-8 тысяч км. Особенно если речь идет про городскую эксплуатацию, где количество моточасов превалирует над реально пройденными километрами. Но сокращение интервала замены увеличивает стоимость эксплуатации. А если речь идет не про одну машину, а про целый автопарк? Что будет с мотором, если менять лубрикант каждые 15 000 км, показали испытания, проведенные компанией Teboil, производителем одноименного международного бренда моторных масел.

В целом идиому о частой замене моторного масла никто не отрицает, но в процесс принятия решения, как обычно, влезает «сакральный вопрос» экономии: не дешевое сегодня дело — менять масло каждые 7-8 тысяч км. Сомнений добавляют и рекомендации некоторых автопроизводителей, которые в своих руководствах по эксплуатации фиксируют межсервисный интервал вплоть до 15 000 км. Так как же быть?

Дело в изначальном выборе моторного масла: если мы выбираем самые дешевые составы, то и менять их надо каждые 5-6 тысяч километров городской эксплуатации. Не реже, поскольку недорогие масла к этому моменту могут растерять все свои свойства. Другой вопрос — более качественные составы, которые по экономическим соображениям дешевыми быть не могут, но и служить могут дольше, сохраняя свои свойства на протяжении куда большего числа моточасов и километров.

Самый жесткий экзамен для любого моторного масла — такси: машины ездят чуть ли не круглосуточно, пробки и прочие особенности городской езды — в полном объеме. В ходе проведенных ресурсных испытаний в таксопарке питерской компании ГК «Наследие» в двигатели машин было залито моторное масло Teboil Diamond Multi 5W-40. Подопытные — модели Skoda Rapid и Octavia, Hyundai Elantra и Kia Rio.

Фото avtovzglyad.ru

Средний пробег машин к моменту начала экзаменации лубриканта — около 360 000 км. Перед тестированием эксперты осмотрели моторы, замерили компрессию и в целом не зафиксировали необратимых проблем с движками. Пробы масла отбирались раз в 5000 км и отправлялись в независимую лабораторию МИЦ ГСМ. В редакции есть график, показывающий в динамике изменение основных физико-химических показателей смазочного материала в зависимости от пробега машин на момент отбора проб.

Синяя кривая показывает кислотное число (КЧ), которое в ходе тестирования постепенно увеличивалось, но, как мы видим, даже к 15 000 км не достигло хоть сколько-нибудь заметных значений. Оранжевая линия демонстрирует динамику изменения щелочного числа (ЩЧ) масла: на среднестатистических аналогах к концу «срока службы» щелочное число обычно снижается на 50-60% от исходного значения, однако по данным со всех трех автомобилей такое снижение не составило и 10%.

Зеленая прямая — это кинематическая вязкость при 100°С (КВ 100): в данном случае вязкость 5W-40 сохранилась к концу испытаний, т.е. можно было даже продлить эксплуатацию машин без замены масла. По содержанию в пробах следов износа основных металлов также не было замечено каких-либо повышенных значений.

Фото производителя

Так, например, содержание железа было не более 40 ppm (мг/кг), алюминия — не более 3 ppm, а загрязнения оказались на грани погрешности. Также выявлено отсутствие естественного угара масла: за 15 000 километров ни в один тестируемый мотор масло не доливали. Это наглядно показывает низкую испаряемость синтетической базовой основы и хороший запас эксплуатационных свойств.

Ресурсные испытания проводились в автопарке, а «подопытными» были подержанные автомобили, но состав разработан и создан не только для «походивших» моторов: продукт TEBOIL Diamond Multi 5W-40 предназначен, в том числе, и для современных турбированных ДВС и движков с прямым впрыском, которым нужны масла, защищающие силовой агрегат от эффекта LSPI — преждевременного зажигания на низких оборотах. Такое масло способно дать автовладельцу необходимую уверенность в двигателе в частности и своем автомобиле вообще.