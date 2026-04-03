Эксперт Ярыгин подсказал, как защитить кузов автомобиля от коррозии весной

В первую очередь от воздействия грязи, влаги и противогололедных реагентов страдают колесные арки, днище и пороги автомобиля. Также в зоне риска находятся нижние части дверей и все резьбовые соединения: именно там коррозия проявляется быстрее всего. И чтобы сохранить кузов прочным и эстетичным, эксперты советуют подходить к защите комплексно.

Во-первых, как сказал старший менеджер направления «Автохимия и автокосметика» бренда Sintec Дмитрий Ярыгин в беседе с «Российской газетой», нужно регулярно посещать автомойку — чтобы удалить соль и загрязнения, не повреждая лак. Особенно часто — три-четыре раза в месяц — стоит мыть машину в феврале и марте. И важно помнить, что простая струя воды из шланга без автошампуня создает лишь видимость чистоты. А если на кузове уже появился рыжий налет, эксперт советует не медлить и применить преобразователь ржавчины: аэрозоль, гель или жидкое средство создаст пленку и остановит разрушение металла.

Для защиты от песка и сколов он предлагает покрыть капот, пороги и бамперы прозрачной или цветной полиуретановой пленкой. Она служит 7-8 лет, легко демонтируется, но работы лучше доверить профессионалам. Эксперт также напоминает о полировке: обновление защитного слоя закрывает микротрещины, в которые проникает вода. А герметизация швов спасает сварные стыки от разрушения.

Современным решением Ярыгин называет жидкую керамику и кварцевые составы. Эти продукты формируют прочный водоотталкивающий барьер, придают кузову зеркальный блеск и оберегают лак от реагентов. Такие покрытия взаимодействуют с краской на молекулярном уровне, создавая самоочищающийся слой, стойкий к агрессивной среде.

Особое внимание эксперт советует уделять скрытым пустотам. Обработка проникающей смазкой вытесняет влагу и создает защитную пленку в труднодоступных зонах. Хранить машину эксперт рекомендует в сухом проветриваемом гараже, ведь сырость ускоряет ржавчину. А если помещения нет, то подойдут навес или плотный чехол. Главное, по мнению специалиста — не оставлять авто в лужах или снежной жиже: чем меньше влаги вокруг, тем дольше служит металл.

— И, наконец, антикоррозийную обработку стоит проводить сразу после покупки автомобиля. Заводская защита не всесильна: днище, арки и пороги требуют дополнительного внимания. Специальные антикоррозийные составы помогут сохранить кузов не только прочным, но и эстетически безупречным — ведь ухоженная машина, свободная от ржавчины, это не только гордость владельца, но и уважение к своему железному другу, — подытожил эксперт.