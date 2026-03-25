Последствия экономии: одна из главных ошибок при обслуживании тормозов

Одной из главных проблем, с которой сталкивается автолюбитель ранней весной, были и остаются тормоза: зимние реагенты разрушают резиновые уплотнители, а весенние ливни и паводки вымывают смазку. В результате механизм начинает ржаветь и закисать, остро нуждаясь в обслуживании. И чем машина старше, тем больше внимания и, как следствие, вложений требуют суппорты для обеспечения регламентированного срабатывания. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Все, что вы не знали, да и не хотели знать, о щитке тормозного суппорта

Обладатели божественного японского автопрома соврать не дадут: даже использование гениальной красной смазки, что делает каждый автомобиль немного «Тойотой», не спасает от поведенных, кривых, нуждающихся в замене тормозных дисков. Увы, дорожные условия в наших широтах, где снег и лед сменяются ручьями и реками, а реагенты столь суровы, что даже лоси их слизывают с опаской, регулярно приводят к закисанию, а позже к переклиниванию тормозного суппорта.

Технически последовательность событий выглядит так: сначала соль разрушает пыльник, а потом вода вымывает смазку. Дальше — коррозия, которая не позволяет направляющей двигаться, раскорячившаяся колодка и перегретый диск. Следующая лужа автоматически приводит в магазин автозапчастей. А иначе — биение в руль, ездить с которым невозможно.

Это — классика, но очень любопытное наблюдение приходит в голову обладателю подержанного автомобиля: чем старше машина — тем чаще приходится заниматься тормозами. Это запчасти у нас такие плохие, или руки с годами «кривеют»? Видится, что причина в другом: год за годом любой автомобиль поглощается коррозией. Вернее, металлические его составляющие.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

А там, где высокие температуры, перемежающиеся регулярными водными процедурами (читай — в непосредственной близости к колесу, ступице и тормозному механизму), защитные составы исчерпывают свой потенциал заметно быстрее.

Краска сходит оперативнее. Следовательно, открывается доступ для окисления металла, то есть соблюдаются условия для оперативного возникновения коррозии, в том числе — сквозной. Уже понятно, о чем идет речь?

Конечно, о щитке тормозного суппорта — тонкой металлической пластине, которая по задумке инженера должна прикрывать и диск, и сам механизм от агрессивного воздействия окружающей среды. Она сделана из крайне тонкой жести, быстро облезает, ржавеет, а потом и просто разваливается. Но замена — удовольствие не из дешевых, на некоторые модели — до трех-четырех тысяч за деталь. И народ привычно машет рукой, оставляя тормоза буквально голыми.

Как результат — поведенные диски, а значит опять замена, опять вложения. Тормозной щиток — крайне важная составляющая тормозного механизма, залог его долгой и беспроблемной службы, поэтому его старение и выход из строя — повод купить новый, подобрать из аналогов, заглянуть на разборку, в конце-то концов. Но никак не махнуть рукой. Увы, но задумываются и тем более знают о подобной взаимосвязи в устройстве автомобильных тормозов далеко не все. А вот платит за незнание — каждый.