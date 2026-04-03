Цены на автомойку в Москве взлетели в 2,5 раза

За последние пару лет цены на московских автомойках подскочили в 2,5 раза. Не желая переплачивать и стоять в очередях, автомобилисты Первопрестольной начали искать подобные услуги в ближайшем Подмосковье, где средний прайс оказался на 500 — 800 рублей демократичнее.

Об этом в национальном мессенджере Max сообщил канал Baza. По словам сотрудников нескольких крупных столичных автомоек, скачок цен связан с подорожанием расходных материалов и зарубежного оборудования на 40-60%. В то же время увеличились коммунальные расходы на электричество и воду. Из-за высокой конкуренции рынок сдвинулся в сторону премиум-сегмента, клиенты стали более требовательны к качеству проводимых работ.

На сегодняшний день средний ценник комплексной мойки кузова и салона в Москве достиг отметки 3,5 тыс. рублей. Причем прайсы пошли вверх не только на «мойках под ключ», но и на точках самообслуживания. Например, за два года на Кутузовском проспекте на одной из моек-роботов премиальный тариф повысили с 750 до 1800 рублей.

В итоге московские автомобилисты поехали в Московскую область не только в поиске дешевых автомоек, но и других услуг с более доступным прайсом. Например, некоторые решили менять за пределами МКАД масло, проводить техобслуживание и ремонт, поскольку экономия составляет от 20 до 40%.

