Эксперт Родионов подсказал, что делать, если в двигателе упал уровень масла

Сигнал неисправности силового агрегата (Check engine) на приборном щитке совместно с падением уровня моторного масла являются индикаторами серьезной неисправности. Электронные модули управления в современных машинах запрограммированы на отслеживание множества показателей, однако ключевыми остаются давление масла и корректность фаз механизма распределения газов.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. И объяснил, что когда количество масла опускается ниже нормы, помпа начинает подхватывать воздушные массы. Этот процесс вызывает проседание напора в каналах, а контрольные приборы регистрируют неправильное функционирование. Эксплуатировать машину при подобных дефектах категорически запрещено.

Падение уровня масла запускает процесс разрушения. Отсутствие защитной пленки вызывает трение без смазки и резкий нагрев. Стальные поверхности подвергаются деформации с образованием мелкой крошки, которая забивает протоки приемного патрубка. Если в довершение ко всему на панели появился индикатор Check engine, это свидетельствует о наличии пропусков воспламенения смеси. Пренебрежение такой неисправностью способно привести к заклиниванию коленчатого вала.

Кроме заметных глазу протечек через уплотнительные элементы, встречаются и скрытые поломки, способствующие увеличенному расходу масла. К примеру, выработка компрессионных колец либо колпачков маслосъемного механизма позволяет смазке проникать в цилиндры. Остатки горения незамедлительно оседают на элементах зажигания и чувствительных датчиках кислорода.

Так что если вы заметили «Чек» и падения уровня масла, нужно сразу же остановиться. Заглушить двигатель, проверить наличие смазки. Лучше всего — вызвать эвакуатор. Но если такой возможности нет, можно долить жидкость и отправиться в сервис самостоятельно. А чтобы таких ситуаций не возникало, эксперт советует регулярно проверять уровень масла — не дожидаясь появления соответствующих индикаторов на панели приборов.

— Рекомендую проверять щуп каждые 500-1000 км пробега, особенно на автомобилях с общим пробегом больше 100 тысяч км. К мерам профилактики также относится своевременная замена масла и фильтров, а также использование качественных технических жидкостей. Важно знать, что в российских условиях менять масло рекомендуется каждые 7-10 тыс. км пробега. Это защитит ресурс автомобиля и кошелек автовладельца от серьезных трат на капитальный ремонт мотора, — подытожил эксперт.