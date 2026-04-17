Эксперт Бахарев подсказал, какое масло лучше заливать в контрактный двигатель

В среде автовладельцев регулярно возникает вопрос о том, какую смазку следует использовать в контрактном моторе, который изначально не готовили к российскому рынку. Специалисты обращают внимание на то, что силовые агрегаты, произведенные в Китае под марками вроде FAW-Volkswagen или Beijing Hyundai, собирают по тем же чертежам и из тех же материалов, что и аналоги для Европы и Америки. Следовательно, перечень технических требований и допусков к маслу сохраняется без каких-либо поправок.

Важные нюансы, о которых нужно помнить

Об этом в беседе с «Российской газетой» расказал старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев. И добавил, что основное отличие заключается в климатической специфике. Зимние температуры в нашей стране заметно ниже европейских и большинства азиатских значений. Поэтому приоритет следует отдавать жидкостям с хорошими характеристиками на морозе, а именно низким порогом застывания и стабильной «прокачиваемостью» в момент холодного старта. Это условие напрямую влияет на ресурс двигателя в первые секунды работы.

Примечательно, что автопроизводители нередко оставляют владельцу свободу выбора в рамках вязкости. Хрестоматийный пример — агрегат Hyundai Solaris, где по документации прописан класс 5W-30. В то же время классификация SAE J300 разрешает применение масла 0W-30. Формально подходят оба типа, однако с оглядкой на суровую зиму предпочтительнее будет именно нулевой вариант, обеспечивающий более легкое вращение валов.

В случае если подержанный двигатель поступил без внятной истории пробега и обслуживания, можно присмотреться к специальным линейкам для возрастных агрегатов. Подобные составы нацелены на компенсацию типичных недугов изношенных узлов: увеличенного расхода, протечек через уплотнители, внутреннего нагара и падения отдачи. Чаще всего они представлены вязкостью 5W-30, 5W-40 или 10W-40.

После установки бэушного механизма эксперт советует сократить дистанцию для первых нескольких замен расходного материала. Такая тактика позволяет мягче и эффективнее вымыть из системы скопившиеся за время простоя или прежней эксплуатации загрязнения и осадки. Эта профилактика считается разумной мерой подготовки агрегата к дальнейшей беспроблемной службе в местных дорожных реалиях.