Эксперт рассказал, что делать, если выпал снег, а вы уже переобулись на «лето»

После периода уверенного тепла, когда воздух прогревался до 10-15 градусов, в некоторые российские регионы внезапно вернулись снегопады, заморозки и ледяная корка на дорогах. Водители, которые успели сменить резину на летнюю, ориентируясь на дневные показатели термометра, теперь оказались в непростой ситуации и размышляют, стоит ли выезжать так или лучше вновь посетить шиномонтаж.

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов отметил, что наиболее грамотным и безопасным решением станет полный отказ от использования автомобиля на покрышках, не отвечающих климатическим реалиям. Такие кратковременные возвраты зимы обычно не затягиваются дольше чем на двое-четверо суток. В данном случае сохранность жизни и техники однозначно превалирует над удобством перемещения или желанием поторопиться.

Эксперт также обращает внимание на физические свойства летней резины. При снижении температуры ниже +7 градусов состав твердеет и утрачивает необходимую гибкость. На заснеженном или обледенелом полотне дистанция торможения возрастает на 40-60%, а коэффициент сцепления с поверхностью снижается в три-пять раз. Особую тревогу вызывает распространенное заблуждение о том, что весенний асфальт уже достаточно прогрет. В действительности же ночью при околонулевых или минусовых значениях талая вода застывает невидимой тончайшей коркой, а выпавший поверх свежий снег делает проезжую часть предательски гладкой.

Если отказаться от поездки совершенно невозможно и выезд на летнем комплекте неизбежен, следует кардинально скорректировать манеру управления. Рекомендуется придерживаться крайне щадящего режима: не разгоняться быстрее 40-50 км/ч, держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта, активно использовать торможение двигателем и предварительно проверить работу тормозной системы на свободном участке. Однако стоит помнить, что даже столь высокий уровень аккуратности в условиях гололеда не способен дать твердых гарантий защиты от инцидентов. Статистические данные свидетельствуют, что в подобные переходные периоды число дорожных происшествий возрастает на 20-30%.

Спешная обратная замена колес на зимний вариант имеет смысл лишь в том случае, если прогнозы синоптиков обещают затяжное похолодание продолжительностью около семи дней и при условии идеального состояния ошипованной или фрикционной резины. Иначе такое решение выглядит не слишком обоснованным и расточительным. Как правило, «рецидивы» зимы скоротечны, и их разумнее переждать дома либо пересесть на общественный транспорт или такси. Подобный подход убережет и нервную систему, и сам автомобиль.

— Оптимальное время для перехода на летние шины — когда среднесуточная температура стабильно превышает +7 минимум 5-7 дней по прогнозу на 10-14 дней вперед, без ночных заморозков. В Центральной России это середина-конец апреля, на Юге — начало месяца, в Сибири — май. Весенний «день жестянщика» из-за массовой спешки традиционно поднимает аварийность, — подытожил Родионов.