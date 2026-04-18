Китайские шины хотят прижать пошлиной: что будет с ценами и при чем тут Бразилия

В России могут ввести 30-процентную пошлину на импортные шины. Крупные заводы — «Кордиант», Ikon Tyres и «Кама» — бьют тревогу: китайский поток, занимающий уже 75% поставок бюджетных шин, задавил рынок демпингом. Но, в отличие от истории с автовазовским утильсбором, резкого скачка цен на «резину» ждать не стоит. Эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал порталу «АвтоВзгляд», почему потребителям пока не стоит опасаться подорожания покрышек и чем ситуация с шинами отличается от истории с автомобилями.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли, производители инициировали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) спецрасследование. Итогом может стать «забор» в виде квот или пошлин примерно на треть от стоимости ввозимых шин. Формальный повод — рекордный импорт: только за январь-февраль 2026-го Китай нарастил поставки еще на треть, до 112 миллионов долларов. При этом свои заводы простаивают: загрузка мощностей по итогам 2025 года в РФ едва перевалила за 50%, а производство за год сократилось на 20%.

Главный вопрос — что будет с кошельком обычного водителя? Многие опасаются повторения сценария с утильсбором, когда вслед за иномарками неожиданно подорожали даже «Лады». Дмитрий Попов уверен — паниковать рано. По его словам, ситуация с колесами — зеркальное отражение автомобильного кризиса.

«АВТОВАЗ как только научится делать автомобили, сразу же составит конкуренцию китайцам. А вот что касается колес — тут всё наоборот. Я сам летом использую китайскую резину, а зимой стоят наши, питерские, всеволожские — Ikon. И я вам должен сказать: наши отечественные колеса существенно лучше китайских. И дорогу держат лучше, и смеси у них адаптированы к нашим температурам», — заявил автоэксперт.

Он добавил, что наши производители сейчас «смотрят вперед» и действуют на опережение. Главный риск — не текущий демпинг, а упущенный момент. Как это уже было с машинами: 15-20 лет назад на плохие китайские авто не жаловались — и «прозевали момент, когда они превратились в автомобили».

Эксперт уверен: шинники уповают на безграмотность покупателя, который гонится за дешевизной. Но качество — на стороне местного продукта. «Российские колеса хороши, честно. А китайцы пока конкуренции не составляют», — пояснил Попов. При этом он отметил, что дилеры уже наладили каналы параллельного импорта премиум-брендов вроде Pirelli и Michelin, так что выбор у водителя все равно будет.

Сможет ли Россия быстро заместить китайский импорт, если меры все же введут? Дмитрий Попов уверен, что пока нет. «Быстренько не удастся. Это же каучук. Вы что думаете, БРИКС просто так создавался? Бразилия — основной поставщик каучука на мировые рынки. Мы у них много берем, но наши мощности ограничены», — объяснил Попов.

Поэтому китайцы никуда не денутся, добавил эксперт. Они продолжат давить на педаль «дешево и сердито», пользуясь желанием сэкономить. Но смотреть стоит в другую сторону. «Надо договариваться с Бразилией, чтобы побольше сырья поставляли. И развивать мощности. Покрышки — это стратегический товар, они нужны в том числе для машин в зоне СВО. Их нужно лепить гораздо больше».

Главная интрига сейчас не в ценах, а в том, успеет ли Россия перестроить логистику сырья и загрузить свои заводы, пока колесный поток из Поднебесной не стал неостановимым.