Что важно знать при выборе масла для подержанных дизелей Renault

Как отмечают эксперты, более половины всего отечественного легкового автопарка имеет возраст от 15 лет и старше. И весьма заметную долю среди них сегодня занимают дизельные машины марки Renault, многие модификации которых и по сей день пользуются популярностью у российских водителей. В особенностях выбора смазочных материалов для таких авто разбирался портал «АвтоВзгляд».

Даже мало-мальски подготовленный водитель знает, что правильный подбор моторной смазки жизненно необходим для двигателя любого ТС. А уж в первую очередь на этой теме должны заострить внимание многочисленные владельцы пикапов, грузовичков, фургонов и микроавтобусов. А все потому, что любой коммерческий транспорт в силу своей специфики эксплуатируется значительно интенсивнее, чем частный.

На практике это означает, что реальные пробеги у него намного больше и, следовательно, и силовой агрегат изнашивается быстрее. Очевидно, что в таких условиях грамотный подбор лубриканта для «железного коня» становится критически важным аспектом, поскольку показатели смазки должна удовлетворять требованиям автопроизводителя.

Отмеченный выше фактор можно предметно рассмотреть на примере дизельных автомобилей марки Renault. В их числе на нашем рынке можно найти не только популярные подержанные легковушки, паркетники и внедорожники, но и разнообразный коммерческий транспорт, представленный «каблучками», микроавтобусами и фургонами.

Понятно, что в свое время для всех перечисленных категорий автомобилей официальные российские дилеры Renault, заинтересованные в доходах, рекомендовали «свои» лубриканты. Речь в первую очередь идет о продукции ряда западных брендов, которая из-за известных событий к нам уже не поставляются несколько лет.

К слову, значительная часть смазочных материалов, рекомендованных большинству подержанных моделей Renault, должна соответствовать требованиям фирменного «реновского» допуска RN 0720. Напомним, что данный технический норматив автопроизводитель ввел в действие с 2007 года. Допуск Renault RN 0720 разработан прежде всего для современных дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF).

По сути, RN 0720 обозначает характеристики и параметры лубрикантов, которые в привязке к международному стандарту ACEA соответствуют классу C4. В переводе с «технического» это следует понимать так: у значительной части дизельных двигателей Renault необходимо использовать малозольное масло.

Речь о лубрикантах категории Low SAPS, отличающихся пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Это относится к ходовым спецификациям 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40. Такие моторные смазки продлевают срок службы сажевого фильтра.

При этом важно учитывать некоторые технические нюансы. Так, например, масла с допуском RN 0720 не рекомендуется заливать в старые дизельные моторы, не имеющие сажевого фильтра в системе выпуска отработавших газов (например, 1.9 dTi).

Впрочем, и тут есть исключения из правил, обусловленные конструктивными особенностями отдельных модификаций машин. В частности, для «реновских» двигателей серии K9K (1.5 dCi), устанавливаемых на модели на Laguna III (до 10.2008) и Kangoo II (до 06.2008) даже при отсутствии на них DPF можно использовать моторные масла с допуском RN 0720.

Что касается наличия на нашем рынке моторных масел с указанным выше допуском, то в настоящее время с этим проблем не возникает. Например, если машине требуется такая ходовая ныне спецификация лубриканта, как 5W-30, то для многих малотоннажных коммерческих «Рено» можно без особых усилий найти полноценную малозольную «синтетику» серии Primus RN-LA 5W-30 бренда Lubex (Турция).

Как отмечают эксперты, данный продукт, который изначально разрабатывался для моторов Renault, отличается универсальностью по своей применимости. В частности, он подходит не только дизелей, но и для бензиновых двигателей, том числе оснащенных современными сажевыми фильтрами.