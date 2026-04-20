Авитаминоз: почему по весне автомобиль стал хуже разгоняться и громче работать

Весна — традиционное время для проведения технического обслуживания и подготовки автомобиля к летнему сезону. Однако традиционное ТО часто не затрагивает некоторые «отдаленные уголки» ТС, которые со временем могут потребовать внимания. А машины-то у нас свежее не становятся — только стареют. Следовательно, автовладельцу следует проверять и обслуживать не только базовый набор узлов. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В какой автосервис в апреле не загляни — везде битком: впереди дачный и отпускной сезон, нужно подготовить транспортное средство к предстоящим подвигам. Набор операций — традиционный: масло с фильтром, «воздушник» и «салонник», осмотр тормозов. Станет ли машине после такого обслуживания лучше? Несомненно, ведь лучшее масло — новое масло. С фильтрами дела обстоят аналогично.

Но есть некоторые «нюансы», о которых автомобилист узнает со временем: как «ласточка» постареет — так и проинформирует. В частности, подаст весьма популярный, судя по форумам, сигнал, который описывается как «не прет, но ревет». Внезапно пропадает тяга, а мотор работает громко даже на низких оборотах. Дальше — чистая магия: диагностика, замена исправного на новое, рассказы о тотальном износе двигателя и «приговор» коробке. А ларчик-то в трех случаях из четырех открывается намного проще.

Снижение тяги и лишние децибелы запросто могут быть связаны не с силовым агрегатом, а с топливом. Вернее, с топливным насосом. На нем стоит тонкая сеточка, именуемая фильтром грубой очистки, которая периодически забивается грязью. Забивается и перестает пропускать, вынуждая саму помпу постоянно работать на пределе, а движок — недополучать горючее. Вот и ощущает водитель нехватку мощности: воздушно-топливная смесь — «обезжиренная», «низкокалорийная». Откуда брать силу?

В советские времена бак мыли чуть ли не дважды в год, а мы когда это делали в последний раз? Никогда? А ведь годами в топливном резервуаре скапливается грязь, остатки нефтепродуктов, иногда — прям глина, которая, будучи поднятой, мы ж так любим ездить «на лампе», забивает топливный фильтр в колбе насоса.

Ему, кстати, обычно уделяют внимания только при замене того самого насоса — в комплекте идет. Но сам по себе отчего-то внимания мастеров не удостаивается из раза в раз: хотя чем же топливный фильтр грубой очистки отличается от воздушного или масляного? Да ничем не отличается.

Чтобы с подобным симптомом и его последствиями не сталкиваться, нужно лишь периодически менять или мыть фильтрующий элемент: достать его не сложно, все делается на даче и подручными инструментами.

На большинстве современных машин для доступа к колбе топливного фильтра есть специальное окошко на болтах, сняв которое можно вытащить всю топливную станцию, после чего спокойно и насос осмотреть, и сеточку почистить. Только делать это на улице и без перекуров — бензин все же, огнеопасно.