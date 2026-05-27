Эксперт Родионов объяснил, какой бензин надо использовать летом: 92-й или 95-й

С наступлением жары на автозаправках вновь разгораются споры: стоит ли заливать АИ-95 или можно спокойно продолжать использовать АИ-92, если автопроизводитель допускает. Водители делятся на два лагеря, а ситуацию осложняют мифы о «сезонном топливе» и убеждение, что октановое число напрямую влияет на качество горючки.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил в беседе с «Российской газетой», что в зной ключевое значение приобретает поведение мотора при высоких температурах. Тепловые нагрузки возрастают, увеличивается вероятность детонации — ударного сгорания смеси, которое сопровождается металлическим звоном и разрушает поршни, кольца и клапаны. Бензин с более высоким октановым числом — такой, как АИ-95 — проявляет большую стойкость к этому явлению.

Современные двигатели действительно умеют подстраиваться под топливо благодаря датчику детонации, сдвигая угол зажигания. Однако резерв электронных корректировок не безграничен. Расплатой за адаптацию становятся потеря мощности, увеличение расхода и сокращение ресурса агрегата. Если производитель предписывает заливать не ниже АИ-95, эксперименты с 92-м в летний период особенно опасны для турбированных и высокофорсированных моторов.

В бензобаки машин, в инструкции к которым допускаются обе марки, в сильную жару разумнее заливать 95-й. Он обеспечивает более стабильную тягу при обгонах и полной загрузке. Для атмосферных же моторов старых поколений с невысокой степенью сжатия качественный 92-й остается оптимальным летним вариантом при спокойной езде без тяжелых прицепов.

Главное, подчеркивает эксперт, не гнаться за цифрами, а избегать сомнительных АЗС. Качественный 92-й на проверенной заправке отработает лучше, чем подозрительный 95-й с агрессивными присадками, убивающими свечи и катализатор.