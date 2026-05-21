Уходя, гасите всех: мир переведут на электромобили принудительно

Противостояние ДВС и электродвигателя выходит на новый уровень: фантастический провал последнего на ключевом рынке — в США — и пересмотр перспектив электромобильности в Китае уже, казалось бы, положили конец второй эпохе электрокаров, но тут в дело включился кризис на Ближнем Востоке, который, похоже, сделает для чистых «электричек» больше, чем все маркетологи мира вместе взятые. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Хотелось бы, конечно, уже подвести итоги нарочитой и насильственной «электромобилизации» человечества, перевернуть страничку и двинуться в новом направлении, однако события диктуют потребности: ни о какой финализации идеи массового использования электромобиля сегодня речи уже не идет.

Так, скажем, Индия уже на государственном уровне «порекомендовала» крупным организациям переходить на электротягу и чаще пользоваться видеосвязью, сокращая передвижения, именно в силу острой потребности экономить горючее. Стоит ли сомневаться, что после такого обращения продажи электромобилей в Индии резко возрастут?

Да, эта страна занимает третье место в мире по импорту нефти, входит в число наиболее пострадавших от войны в Заливе стран и вынуждена поднимать цены на горючее вне зависимости от дальнейших перспектив войны США с Ираном. Да, фоном выступает еще и падение рупии, так что скорый визит Моди в Москву внезапным не выглядит.

Но факт остается фактом: бензин и дизель на индийских заправках скоро закончится, дефицит ударит не только по сельскому хозяйству, но и по остальным сферам экономики. И быстро проблему решить не получится: Ормуз откроется не скоро, а когда откроется — потребует изменений, которых раньше и близко не было.

А это — время и деньги. Выход — электромобиль. Тем более, что АЭС «Куданкулам», которую «Росатом» возводит в штате Тамилнад, продолжает строиться: два энергоблока запущены, еще четыре — в процессе. И это, вне всяких сомнений, еще один аспект предстоящей встречи «в верхах». Однако вернемся к «электромобильности».

Индия — страна совсем не богатая, если брать в расчет общий уровень благосостояния населения, так что ключевым требованием для перехода будет не просто электромобиль, а дешевый и даже сверхдешевый электромобиль, ну и электробайки всех сортов и оттенков. Именно здесь электромобильность может наконец-то нащупать тот самый аргумент, что позволит ей не просто сохраниться как направление, а стать полноценным и актуальным дополнением к традиционному транспорту с ДВС.

Миру нужны сверхдешевые электромобили, а электротяга обязана стать основой транспорта для самых бедных слоев населения. Проще говоря, чем дороже машина — тем меньше в ней батареек. И если таковое произойдет — а события в Индии очень к тому подталкивают — то мы наконец-то получим именно тот формат электромобильности, который всеми и каждым будет восприниматься и пониматься верно: доступный от покупки до содержания автомобиль.

Да, с ограничениями по дальности хода. Да, с некоторыми оговорками и требованиями к эксплуатации. Но цена покроет все эти издержки. Вернее, цена просто обязана их покрыть, иначе никакой перспективы у производителей этого инновационного, технологичного, экономичного транспорта просто нет.