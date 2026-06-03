Опять кипим: «секреты» старого радиатора, о которых водители даже не подозревают

Уже старый и год от года только дряхлеющий российский автопарк буквально вынуждает автовладельцев все больше и больше времени проводить на СТО: то одно отпало, то другое устало, то третье потребовало замены. Система охлаждения двигателя, ключевой элемент его исправности и причина тех самых «закипаний» на трассе в субботу утром — не исключение. И порой причина неисправности куда сложнее, чем кажется механику на первый взгляд. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Традиционная причина приобретения нового автомобиля — желание просто ездить, улучшать и получать удовольствие, а не ремонтировать. С подержанным ТС такой подход возможен в редких, даже исключительных случаях. Обычно же приходится постоянно им заниматься, латая и перелатывая следы эксплуатации прошлых лет. И вот очередное лето, стрелка термометра опять ползет вверх, а мы, уже привычно, устремляемся в автосервис — чинить, пока мотор не закипел.

Перегрев — одно из самых сложных и опасных испытаний для любого ДВС: от повышения температуры запросто может и ГБЦ лопнуть. И чтобы этого избежать, мы вовремя меняем антифриз, следим за состоянием радиаторов, контролируем работу термостата и в оба глаза пялимся на стрелку: она должна всегда быть на своем законном месте, подпирая «волну» значка температуры двигателя. Впрочем, всех этих телодвижений может быть недостаточно, особенно, если речь идет о глубоко подержанном автомобиле.

Дело в том, что радиатор забивается не только снаружи, но и внутри: за годы работы в недрах системы наберется немалое количество грязи, осадка и прочих «следов эксплуатации», которые забьют охладитель. Радиатор и снаружи-то у нас чистят недостаточно часто, успокаивая нервы блаженным поливанием из шланга на автомойке, а уж недра — всегда забыты. Там-то чаще прочего и кроется причина перегрева: задействована далеко не вся плоскость, а многие участки просто не участвуют в процессе охлаждения антифриза.

Фото standret/magnific.com

Однако даже тщательная чистка внутренностей радиатора не всегда приносит искомый результат. Вернее, приносит, но на весьма краткий период, после чего стрелка на приборной панели снова начинает показывать повышенную температуру двигателя.

Обманули? Кривые руки? Перед тем, как ругать мастеров и применять санкции к руководству СТО, осмотрите резиновые патрубки системы охлаждения.

На многих авто с пробегом они просто истлели, развалились от десятилетий контакта с контрафактным антифризом и начали сыпаться в недра системы. Естественно, забивая радиатор: с высокой долей вероятности, на повторной мойке мастер вытрясет из него ворох резиновой крошки, которая его повторно и забила.

Подготавливая машину к жаркому летнему сезону, промывая радиатор — естественно, со снятием, как учили — нужно дополнительно осмотреть состояние патрубков. Если те подают хоть минимальные посылы к расслоению и разрушению, стоит тут же и без раздумий заменить все.

Причем, сделать это грамотно, выбрав качественные детали — такие на российском рынке сегодня имеются. Иначе придется снова платить за мойку радиатора или с потухшим взглядом стоять на обочине, обозревая столб пара из-под капота. Третьего не дано.