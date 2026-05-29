До первого перегрева: зачем продвинутые водители добавляют в антифриз обычную соду

От качества автомобильного антифриза, как известно, напрямую зависит состояние двигателя машины, причем не только в сильные морозы, но и в летний зной. Ошибка при выборе этого продукта или попытка смешать два объема с разными характеристиками может повлечь за собой самые печальные последствия. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», как подобрать «правильный» вариант.

— Качественный антифриз не замерзает в мороз, не закипает в жару и защищает внутренние полости двигателя от коррозии, — указывают специалисты пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр». — Чтобы не ошибиться при выборе охлаждающей жидкости, никогда не стоит ориентироваться на низкую цену. Учитывая рыночные реалии сегодняшнего дня, если пятилитровая канистра стоит значительно меньше 700 рублей, с большой вероятностью это подделка. Недобросовестные производители часто заменяют этиленгликоль метанолом или дешевыми кислотами...

Не советуют эксперты полагаться исключительно на цвет антифриза или яркость этикетки. Подлинность продукта подтверждает качественная упаковка с четкой маркировкой, информация на этикетке о составе, дате изготовления, номере партии. Также должен быть указан адрес производителя, его контактные данные. Сама жидкость не должна содержать осадок, но иметь однородную консистенцию без расслоений.

Главный лайфхак для проверки заключается в бытовом тесте на безопасность, рассказывают специалисты. Необходимо налить небольшое количество жидкости в металлическую емкость и нагреть до кипения. Качественный состав на основе этиленгликоля закипает при температуре около 108 градусов и не поддерживает горение. Если при поднесении к пару зажженной спички возникнет вспышка, такой антифриз заливать нельзя. Метанол имеет низкую температуру кипения — быстро испаряется, делая жидкость бесполезной и пожароопасной.

Дополнительно в ГК «АвтоСпецЦентр» рекомендуют провести щелочной тест: добавить треть чайной ложки пищевой соды в небольшое количество антифриза. Если смесь начнет активно шипеть и пениться, значит, жидкость содержит кислоту и непригодна для использования. Качественный состав имеет нейтральную или слабощелочную среду и не вступает в бурную химическую реакцию.

Но так ли критично выбрать «продвинутый» антифриз? Может, если не ездить в зной или сильный мороз, ничего плохого не случится? Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о рисках тяжелых последствий такого шага. Самое опасное — перегрев мотора из-за нарушения теплообмена. Двигатель работает при критических температурах, стрелка температуры уходит в красную зону. В результате может наступить повышенный износ с последующим разложением масла, а то и деформируется блок или головка цилиндров.

Радиатор охлаждения забьется, отопитель салона (печка) перестанет работать. Также недостаточно качественный антифриз может выпадать в осадок или провоцировать образование накипи. В худшем случае мотор «заклинит», что потребует капитального ремонта или полной замены. К тому же агрессивные компоненты низкопробного продукта способны разъедать резиновые и пластиковые детали, с которыми он контактирует.

А мощный пакет антикоррозионных присадок в действительно качественной жидкости предотвратит коррозию внутренних стенок каналов охлаждения, радиатора и помпы. Если же соответствующих присадок нет, образуется ржавчина, которая отшелушивается и циркулирует по системе: собирается в осадок, засоряет радиатор, в больших количествах угрожает термостату и подшипнику помпы. Кроме того, некоторые дешевые антифризы содержат нестабильные присадки, которые со временем превращаются в грязь и твердые частицы.

Также не следует добавлять одну «охлаждайку» в другую, полагаясь только на совпадение цвета или доливая «то, что было в багажнике». При смешивании продуктов разных стандартов (например, G11 и G12) или разных производителей их присадки могут вступить в химическую реакцию, нанеся непоправимый урон антикоррозийным свойствам. В системе выпадет гелеобразный осадок или хлопья, которые забьют каналы. А это риск перегрева с последующим выходом из строя радиатора и печки.