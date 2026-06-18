Эксперт Ожогин объяснил, как на самом деле короткие поездки влияют на двигатель

Многие автомобилисты ошибочно считают, что короткие городские поездки — самый безобидный режим эксплуатации машины. Кажется, что мотор работает недолго, нагрузки невелики, а пробег растет медленно. Однако на практике регулярные «забеги» на расстояние менее 10-15 км способны серьезно ускорить износ силового агрегата.

О чем важно помнить тем, кто эксплуатирует авто по большей части в городе

В беседе с «Российской газетой» автоэксперт Tamashi Константин Ожогин объяснил, что главная неприятность заключается в хроническом недогреве. Пока двигатель выходит на рабочую температуру, часть горючего не успевает полностью сгореть и просачивается в картер, смешиваясь со смазочным материалом. В результате меняются вязкостные характеристики масла, а ведь именно вязкость отвечает за эффективную циркуляцию по системе и защиту деталей от трения при высоких температурах.

Параллельно образуется конденсат. На внутренних поверхностях непрогретого агрегата скапливается влага, которая также попадает в смазку. Современные составы способны удерживать определенный объем воды без потери качеств, но при постоянной езде на короткие дистанции ее количество становится критическим. Формируется эмульсия, резко снижающая защитные свойства и ускоряющая износ компонентов.

Частые холодные пуски и работа в режиме вечного прогрева провоцируют накопление углеродистых отложений. Страдают поршни, кольца, клапаны и свечи зажигания. Со временем это грозит закоксовкой колец, падением компрессии и ростом расхода масла на угар. Процессы развиваются постепенно и часто остаются незамеченными до появления первых серьезных симптомов.

Автовладельцам, чьи маршруты состоят преимущественно из коротких отрезков, эксперт советует уделять повышенное внимание обслуживанию. Интервалы замены масла стоит сократить примерно до 7000-8000 км вместо максимальных значений, предписанных заводом. Это позволит своевременно выявить признаки эмульсии, загрязнений или иных отклонений.