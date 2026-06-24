Серный бензин: так ли страшно топливо стандарта «Евро-3», как его малюют

Проблемы на ряде НПЗ России, прямо связанные с террористическими атаками демократической Европы по нашему гражданскому сектору, привели к вынужденным непопулярным мерам: правительство, в частности, разрешило некоторому число заводов выпускать бензин стандарта «Евро-3» с высоким содержанием серы. Скажется ли это на ресурсе и работе двигателя, в который такое топливо попадет и, что еще важнее, кому из автомобилистов стоит напрягаться, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Автомобильное топливо — самая острая тема сегодня, однако на фоне очередей на АЗС немного замылилась история о снижении класса горючего на российский НПЗ. Какая нам разница, считают многие, главное — чтобы дефицита не было. И это так, не поспоришь, но только наполовину: разница есть, и она весьма существенна. Особенно для обладателей современных ТС с высокотехнологичными двигателями внутреннего сгорания.

Сначала разберемся с теорией. Топливо класса «Евро-5» отличается от топлива класса «Евро-3» повышенным содержанием серы — 10 миллиграмм на килограмм против 150 миллиграмм на килограмм соответственно. В пятнадцать раз. Так же в топливо низкого экологического класса разрешено добавлять различные присадки, в том числе этанол — до 5%. Скажется ли это изменение стандартов на работе и сроке службы ДВС? Безусловно. Начнем с более простой темы — с этанола в бензине.

Для современного автомобиля он относительно безопасен, но у нас на дорогах преобладают машины старые, которым соседство бензина и этанола навредит. В частности, полетят изношенные резиновые уплотнители, которые этанол, будучи растворителем, просто съест. В старых баках много грязи на дне, скопленной за годы эксплуатации.

И наличие этанола в бензине погонит всю эту взвесь прямиком в мотор. Хорошо это? Не очень. Более того, горючка с этанолом заметно больше расходуется: простой пример из собственно опыта подсказывает, что «присадочное топливо» уходит быстрее процентов на 15-20. Но это не конец — мы еще до серы не добрались.

А началась эта история в самом начале века, когда культовый бренд Mitsubishi привез в Россию новое поколение своих двигателей под индексом GDI — он же «гди», он же «джидиай», он же «джедай». Мотор отличался экономичностью и экологичностью, но запомнился лишь высокими требованиями к топливу.

Дрянное отечественное горючее регулярно приводило обладателей новеньких «Митсу» в сервис, где ДВС приходилось разбирать и долго чистить. Причина — сера в горючем, забивавшая все потроха движка. Мотор частично разбирали, а дальше чистили мелко молотой ореховой скорлупой, пока тот снова не начинал блестеть.

Сегодня на дорогах регулярно встречаются автомобили, чьи двигатели куда более «затянуты» по КПД и экологии, чем те моторы GDI начала века: малообъемные, но выскомощные турбомоторы, те самые китайские «полторашки». Для них «серный коктейль» топлива может стать жестким испытанием.

«Поднебесные» ДВС, и без того не отличаются высокой надежностью, а тут еще и горючее, на которые они, мягко говоря, не рассчитаны. В результате начнутся проблемы, а глубина кризиса будет зависеть лишь от действий дилеров. Надежда только на старые японские технологии, которые поднимут из запасников и кладовок.