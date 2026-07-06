Эксперт Архипов объяснил, о чем сообщают те или иные посторонние звуки в авто

Посторонний шум в машине почти всегда является тревожным симптомом. Он может сигнализировать о люфте, износе, нехватке смазки, перегреве или опасном контакте деталей. Но задача водителя — не поставить диагноз, а оценить риски: доехать до мастерской своим ходом или немедленно вызвать эвакуатор.

Руководитель сервисного направления компании «Рольф» Никита Архипов объяснил в беседе с «Российской газетой», что критически важно определить, когда именно возникает шум. Если он зависит от оборотов мотора, под подозрение попадают силовой агрегат, навесное оборудование, ремни, ролики, генератор, помпа и компрессор кондиционера. Когда звук «привязан» к скорости, чаще всего виноваты ступичные подшипники, шины, тормоза или трансмиссия. Если стук появляется на кочках, источник кроется в подвеске, рулевом управлении, опорах двигателя или выхлопной системе.

Скрежет обычно говорит о трении металла о металл. Самая частая причина — изношенные до основания тормозные колодки. Продолжать движение при этом опасно: растет тормозной путь, быстро разрушается диск, а суппорт может перегреться. Глухой стук на неровностях, как правило, указывает на износ элементов подвески. Легкое постукивание позволяет аккуратно добраться до СТО, но при сильных ударах и уводе руля лучше остановиться. Громкий металлический стук из мотора, усиливающийся с оборотами, часто говорит о масляном голодании или критическом износе вкладышей — тут дорога только на буксире.

Свист чаще всего связан с пробуксовкой ремня навесного оборудования. Если он постоянный и сопровождается запахом горелой резины, есть риск обрыва, что грозит отказом генератора, усилителя руля или перегревом. Гул, нарастающий со скоростью и меняющийся в поворотах, обычно выдает умирающий ступичный подшипник. Затягивать с визитом в сервис нельзя — подшипник может заклинить. Хруст при повороте руля под нагрузкой почти наверняка связан с разрушающимся ШРУСом. При аккуратной езде до мастерской доехать реально, но сильные рывки требуют остановки.

Цоканье может быть как безобидной работой форсунок, так и признаком детонации, разрушающей поршни и клапаны. Гремящий звук снизу нередко исходит от выхлопной системы, а появление запаха выхлопа в салоне требует немедленно прекратить поездку. Эксперт советует записывать шум на видео с указанием условий: горячий или холодный мотор, скорость, обороты, включен ли кондиционер. Такая информация для диагноста гораздо полезнее общих жалоб.