Волшебные таблетки для моторного топлива: что скрывают продавцы автохимии

Если верить рекламе, современный автомобилист может решить почти любую проблему двигателя одной «волшебной таблеткой». В частности, производители этих «элексиров» обещают превратить посредственное топливо в премиальное, подняв его октановое число, увеличить мощность, снизить расход топлива, очистить систему и продлить ресурс силового агрегата. Звучит красиво. Но где заканчивается инженерия и начинаются маркетинговые недомолвки? Портал «АвтоВзгляд» изучил рынок присадок и выяснил, существуют ли реальные средства хотя бы для повышения октанового числа бензина.

На фоне нынешнего изобилия «чудесных предложений», все четыреста сравнительно честных способов отъема денег у населения Остапа Бендера выглядят детским утренником против выступлений актеров МХАТ. Окажись великий комбинатор в наши дни на рынке производителей автохимии, его вряд ли бы взяли даже на должность мальчика, переливающего жидкость из бочки в бочку в современной артели «Реванш».

И хотя прошли годы, эти бочки сменились яркой тарой, а мальчик превратился в сотрудника отдела R&D, маркетинг по-прежнему работает над тем, чтобы кто-то купил что-то не очень нужное. Сегодня автомобилисту предлагают превращение старого «мерина» в молодого «мустанга» при помощи «революционных формул», «нанокомпонентов», «активаторов горения», «молекулярных кондиционеров топлива» и прочих алхимических чудес XXI века, попутно избавляя владельца машины не только от «проблем с мотором», но и от лишних денег.

Фото Bernd Wüstneck/globallookpress.com

Если верить рекламным буклетам, инженеры НПЗ десятилетиями зря создавали сложные технологии изготовления топлива. Ведь, по обещаниям маркетологов, достаточно купить упаковочку чудо-присадок — и все вопросы с некачественной горючкой решены.

А ведь продавцы не врут полностью — они лишь пользуются тем, что большинство автолюбителей не разбирается в нефтехимических процессах.

Вещества, повышающие октановое число, действительно существуют. Но высокооктановый бензин все-таки получают не добавлением «бурды» в бак, а на НПЗ, где за рецептурами стоят годы исследований и огромные финансовые инвестиции. Именно сложность получения высокооктановых типов топлива породила рынок «волшебных таблеток».

Их производителю достаточно добавить околонаучную лабуду в красивую упаковку и продукт с высокой добавленной стоимостью готов. Автомобилисту остается поверить, что несколько миллилитров жидкости заменят дорогие технологии. Так можно ли реально повысить октановое число? Можно! Но есть нюанс. Большинство таких компонентов имеют неприятные побочные эффекты.

— Что касается средств и присадок для повышения октанового числа, то они либо бесполезны, либо опасны для двигателя — предупреждает директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. — Октановое число — параметр, определяемый на этапе переработки нефти, и изменить его в бензобаке автомобиля невозможно без сложных термических и химических процессов, производимых в заводских условиях...

Фото avtovzglyad.ru

— При этом химические добавки, — продолжает специалист, — изменяющие состав бензина или дизеля, могут быть опасны для современных двигателей.

Хотя некоторые антидетонаторы действительно способны повысить октановое число на 1-3 единицы, но при этом разрушают мотор. Так, ферроцен быстро выводит из строя свечи зажигания и катализаторы, а нафталин образует нагар и выпадает в осадок на холоде, забивая топливную систему.

Даже качественные жидкие присадки на основе метил-трет-бутилового эфира при правильной дозировке могут лишь приблизить характеристики АИ-92 к АИ-95, но экономии автомобилист не получит: хорошее средство на один бак стоит дорого, а разница в ценах на топливо оказывается меньше расходов на присадку, — уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

В общем, чудеса действительно случаются. Только чаще всего они заканчиваются в лучшем случае заменой свечей, катализатора, кислородных датчиков или, увы, ремонтом всей топливной аппаратуры, а то и самого движка.