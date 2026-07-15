Работающий после выключения зажигания вентилятор системы охлаждения нередко вызывает у водителей тревогу. Однако в подавляющем большинстве случаев это абсолютно нормальное явление, и глушить мотор в такой момент можно без малейших опасений.

Не во всех случаях нужно бить тревогу

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий объяснил в беседе с «Российской газетой», что подобное поведение автомобиля говорит об исправной работе системы. После интенсивной поездки, долгого стояния в пробках или в сильную жару температура двигателя и подкапотного пространства остается высокой, поэтому вентилятор продолжает обдув радиатора даже после выключения агрегата.

Современные машины спроектированы под такой режим, а электронные алгоритмы самостоятельно решают, сколько времени нужно крыльчатке крутиться для безопасного охлаждения. Вмешательство водителя здесь не требуется.

Единственная ситуация, когда стоит проявить беспокойство — это красная зона на указателе температуры или соответствующее предупреждение на приборной панели. В таком случае необходимо искать причину перегрева, будь то низкий уровень антифриза или неисправность термостата.

Также поводом для визита в сервис может стать действительно долгая работа вентилятора после каждой поездки либо его включение без видимых причин. Источником проблемы иногда выступают сбои датчиков температуры, неполадки системы охлаждения или кондиционера. Но ориентироваться стоит не на сам факт вращения лопастей, а на частоту и продолжительность этого процесса.