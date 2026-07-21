«Сухой туман» для бережливых водителей: в России появилась новая недорогая автоуслуга

Старость приходит к автомобилю зачастую не в технической, а в эксплуатационно-прикладной части: обшарпанный кузов, изношенный салон, в котором еще и неприятно пахнет — вот симптомы, намекающие водителю о необходимости поиска замены «ласточки». Однако покупка нового «железного коня» дела сейчас большинству россиян не по карману, так что приходится возвращать былую грацию хорошо побегавшему авто. Как это сделать с наименьшими затратами, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Оказывается, для многих автомобилистов до сих пор остается секретом прямая взаимосвязь между грязью, годами накапливающейся в потаенных и не очень уголках салона, и неприятным запахом. Тем не менее, залежи «следов эксплуатации» — прямая причина удушающей вони, вынуждающей даже зимой открывать окно. Впрочем, даже глубокой уборки может оказаться недостаточно: материалы впитывают «ароматы» пота, табака и прочего, оставаясь в интерьерах машины будто бы навечно. Как их вытравить?

Существует довольно рациональное решение — провести обработку салона «сухим туманом»: технология подразумевает подачу пара специальных жидкостей, который под давлением поступает в салон, где вступает в химическую реакцию с загрязнением и не маскирует последнее, а его удаляет.

Звучит технологично, выглядит красиво — приедет мастер, проведет процедуру, заканчивающуюся сногсшибательным эффектом давно забытой свежести, но и денег тоже стоит: от 2500 до 5000 рублей, согласно доске бесплатных объявлений.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Решаются на такую инвестицию не все: денежки сегодня принято считать, люди уже сами машины ремонтировать начали. Однако есть решение, способное если и не удешевить процесс, но, по меньшей мере, решиться на инвестицию.

В Подмосковье начали появляться аппараты, позволяющие провести процедуру очистки салона «сухим туманом» в режиме самообслуживания: за 500 «целковых» можно получить указанную обработку.

Что потребуется? Подъехать к аппарату, оплатить, после чего — закрыть все окна, кроме одного, которым предстоит зажать направленный в центр салона шланг подачи состава.

Машину следует оставить заведенной, предварительно включив систему рециркуляции. Заплатив и выбрав аромат, ждем пять минут: 240 секунд техника будет греться, а еще 60 — подавать. Далее следует вытащить шланг, закрыть окна и дать машине около 10 минут отстояться.

Не секрет, что профессиональная обработка с привлечением специалиста даст лучший эффект, да и какой может быть результат от минутной обработки? Но подобный вариант позволяет познакомиться с новой для отечественного автомобилиста услугой, оценить для себя ее последствия и принять единственно верное решение. Для пятисот затраченных рублей — достойно. А дальше — каждый решает для себя.