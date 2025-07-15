Почему чистка «кондея» машины аэрозолем не всегда устраняет дурной запах в авто

За последние два десятилетия на российском рынке появились масса специализированных препаратов, предназначенных для дезинфекции узлов систем вентиляции и климат-контроля. Однако при всем этом изобилии далеко не каждый продукт данной категории способен качественно очистить воздуховоды. С чем это связано, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Многие автомобилисты в своей водительской практике наверняка сталкивались с такой проблемой, как появление неприятного запаха в салоне машины. Как отмечают опытные сервисмены, когда начинаешь детально разбираться в подобных ситуациях, выясняется, что в большинстве случаев «провокатором» непрошенного «духмана» оказываются некоторые элементы автомобильной системы кондиционирования.

К числу таковых, например, в первую очередь, следует отнести ее испаритель, который охлаждает прокачиваемый через климат-систему воздух. Естественно, при работе «кондишна» на поверхности испарителя конденсируется влага, поэтому в системе предусмотрен специальный дренаж, обеспечивающий ее отвод под днище машины.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Все это хорошо, но лишь до того момента, пока не нарушается нормальная работа дренажа, например, из-за пыли или грязи, скопившейся в воздуховодах. Если такое происходит, то избыток влаги в районе испарителя сразу же становится питательной средой для активного размножения грибков-бактерий и стремительного накопления продуктов их жизнедеятельности, которые, собственно, и являются источником нежелательного амбре.

Специалисты утверждают, что справиться с подобной напастью и, в конце концов, избавиться от неприятного запаха можно лишь с помощью мощной дезинфекции всех воздуховодов климатической системы с последующей их продувкой.

На сегодняшний день такая процедура является одним из самых простых, недорогих и эффективных способов борьбы с различными болезнетворными микроорганизмами, попадающими внутрь машины. Для достижения этой цели в настоящее время выпускают как профессиональные средства для дезинфекции автомобильного «кондишна», так и аналогичные сервисные препараты, предназначенные для самостоятельного применения.

Последние в подавляющем своем большинстве выпускаются в виде аэрозольных баллончиков. Их использование подразумевает обязательное смачивание поверхности распыляющим компонентом, что необходимо для требуемого воздействия на типовые загрязнения.

Подобные препараты получили широкое распространение, однако значительная их часть содержит аэрозоли на основе обычных спиртов, ограничивающих их возможности по нейтрализации бактерий.

Фото производителя

Поэтому неудивительно, что отмеченные выше спиртовые средства в ряде случаев попросту не справляются со скоплениями микробов и прочей «нечисти». В таких ситуациях приходится либо обращаться к профессионалам, либо самому подбирать более действенные составы, например, на основе биоцидов широкого спектра действия.

Отметим, что такие препараты уже появились у нас в продаже. В частности, в числе первых подобный продукт с названием Klima Refresh разработала немецкая Liqui Moly.

Он изготовлен на основе биоцида третьего поколения, который специально создавался для усиленной санитарной обработки климатических установок в автомобилях. Важным преимуществом Klima Refresh является сухой распыл аэрозоля.

В процессе применения средство образует сухой туман, что положительно сказывается на эффективности его действия. К тому же, такая антибактериальная взвесь лучше распространяется по воздуховодам системы вентиляции авто.

Сухой аэрозоль содержит компоненты, позволяющие эффективно бороться как с бактериальными, так и с грибковыми очагами загрязнениями в системе кондиционирования. Причем биоцид 3-го поколения справляется с «нечистотами» настолько эффективно, что для уничтожения очагов бактерий тратится куда меньше активных веществ, чем в обычных «влажных» аэрозолях.