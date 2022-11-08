Почему сейчас опасно покупать подержанный автомобиль в Европе

Чтобы приобрести вожделенный BMW или Mercedes-Benz в Европе, наши граждане начинают изобретать самые разные пути, ведь российские банковские карты Visa и Mastercard заблокированы, а МИР в странах Евросоюза не работает. Поэтому в ход идет все, включая покупку автомобиля за криптовалюту. И тут покупателя поджидает масса сложностей.

Допустим, у вас есть так называемый холодный криптокошелек (устройство, похоже на пластиковую карту) с необходимой суммой для приобретения автомобиля. Добравшись до Европы, нужно «обналичить» ваши биткойны или USDT (цифровой аналог доллара), потому как дилеры в Германии все больше доверяют наличным. Особенно, если дело касается сделок с российскими гражданами.

Для «обналички» имеются криптоматы: что-то вроде обычного банкомата, но для операций с криптовалютой. Их мало. Например, в Берлине всего 9 штук. А еще нужно знать, какую «крипту» он принимает. Если у вас USDT, а обналичивают BTC (биткойн), то сделки не будет. Необходимо конвертировать монеты через биржу, на которой у вас открыт счет, а это потребует времени и уплаты дополнительных комиссий за операции.

Нужно учесть и лимиты на снятие бумажных денег. То есть разом забрать 80 000 евро не получится. Плюс, есть риск, что сумку с наличными украдут, подкараулив в темном переулке.