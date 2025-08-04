Эксперт Родионов объяснил, как проверить двигатель при покупке авто с пробегом

Перед покупкой подержанного автомобиля — и неважно, приобретаете вы его «с рук» или в автосалоне — нужно провести тщательную диагностику всех систем. Однако особое внимание следует уделить двигателю, ведь серьезные проблемы с мотором могут обернуться несопоставимыми тратами. А как именно его проверять? Что можно сделать самому, еще на этапе первого осмотра? Об этом рассказал эксперт.

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от приобретения «бэушки» с «убитым» ДВС

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил, что при оценке состояния двигателя важно обратить внимание на выхлопные газы. После прогрева мотора в течение 10-15 минут следует несколько раз нажать на педаль акселератора, чтобы проверить, нет ли сизого дыма. Последний часто свидетельствует о попадании масла в цилиндры из-за износа колец, колпачков или неисправности турбины.

Белый пар, особенно в холод, обычно является конденсатом, но если он не исчезает и пахнет охлаждающей жидкостью, это может сигнализировать о прогоревшей прокладке ГБЦ. Черный дым говорит о неполадках в топливной системе или зажигании, что менее критично, чем в случае сизого, но тоже требует внимания.

Далее эксперт рекомендует осмотреть подкапотное пространство на наличие подтеков масла или антифриза. Особое внимание стоит уделить стыку ГБЦ и блока — следы герметика или неаккуратные швы могут указывать на попытки скрыть течь. «Нештатные» детали или следы ремонта также должны насторожить.

При запуске мотора нужно прислушаться к его работе: посторонние шумы, вибрации или плавающие обороты часто свидетельствуют о неисправностях. Проверка бортового компьютера посредством диагностического оборудования обязательна, но стоит учитывать, что продавцы иногда программного «гасят» лампочки и сбрасывают ошибки перед показом авто.

Наконец, не стоит пренебрегать тест-драйвом — он поможет оценить динамику разгона и убедиться в отсутствии провалов. Но для точной диагностики эксперт советует проверить компрессию, сделать эндоскопию цилиндров и провести другие профессиональные исследования.