Большинству российских автоперекупщиков не нравится, когда их так называют

В нашей стране лишь пятая часть автоторговцев считает себя перекупщиками. Остальные предпочитают другие названия: профессиональные продавцы, частные дилеры, автоподборщики, байеры и прочие.

Об этом говорят результаты опроса, опубликованные сервисом «Авто.ру». Эксперты выяснили, что 26% торговцев автомобилями называют себя профессиональными продавцами. Еще 11% используют термин «частный дилер», от 7 до 9% предпочитают определение «автоподборщик». Среди прочих описаний встречаются слова «байер» и «реселлер». К импортерам себя причисляют те, кто занимается поставками легковушек в Россию из-за границы.

Люопытно при этом, что для большинства простых автомобилистов продавцы автомобилей — именно перекупщики. Такой вариант выбрали 2/3 респондентов, привлеченных «с другой стороны». Если речь идет о доставке машин под заказ, то более половины опрошенных использовали слово «перегонщик», а 17% — «импортер».

Эксперты обратили внимание, что название продавца не имеет значения, если он придерживается открытой коммуникации. К приобретению авто у «честных перекупов», когда торговец не скрывает свою роль в цепочке купли-продажи, готовы 30% потенциальных клиентов. Приобести машину у тех, кто «маскируется» под частных продавцов, выразили желание только 8% респондентов.