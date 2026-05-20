Кошмар на колесах: можно ли сэкономить, приобретая за границей автомобиль после ДТП

«Автомобильный аукцион в Дубае» — звучит круто. Тем более — если речь о машинах, поставляемых из Америки. Но среди этих площадок есть и те, где по бросовым ценам предлагаются в буквальном смысле битые авто и «утопленники», приобретение которых неизбежно сулит огромные риски. Эксперты рассказали о специфике покупок на таких площадках, а портал «АвтоВзгляд» сделал свои выводы.

— Сильно поврежденные легковушки из США в больших количествах продаются на специализированных аукционах, после чего «разъезжаются» по всему миру, — свидетельствует основатель компании Rublevkacars и сообщества собственников автобизнеса Kir Avto Кирилл Митин. — Более того, именно с «битыми» экземплярами еще в 1990-е стал ассоциироваться рынок Штатов.

И такие машины, реализуемые в США, по-прежнему пользуются активным спросом: после приобретения их восстанавливают и перепродают, причем зачастую — на подобных же аукционах, но уже в других странах. Один из наиболее ярких примеров — ОАЭ (конкретно — Дубай), где есть несколько профильных площадок, включая филиал знаменитого американского аукциона Copart.

Ясно, что есть категория потребителей, которых устраивают поврежденные ТС, если они стоят заметно дешевле. Правда, российские покупатели привыкли тщательнее проверять историю автомобиля, чем это делают в том же Дубае: наш человек обычно изучает отчеты, проверяет кузов толщиномером, интересуется, есть ли крашеные детали и т. д., — рассказывает эксперт.

— Но и в России не первый год работает ввоз из США по схеме «восстановить и продать дороже», — уточняет генеральный директор компании Migtorg Александр Коротков. — Впрочем, категорически не рекомендую присматриваться к этому направлению новичкам: процедура, к сожалению, не подразумевает реального осмотра. Предлагаемые лоты приходится изучать в формате фотографий, а ведь даже при тщательном изучении ТС «вживую» не всегда удается выявить все недостатки.

Мало того: предоставляемые кадры могут оказаться «замыленными» снимками с заваленным ракурсом. Все это предельно повышает риски. Повезет — удастся «отделаться» обработкой салона с разбором и чисткой контактов. А если нет — получишь машину с массой недостатков. Возможно, придется, например, устанавливать контрактный мотор.

Легко можно нарваться и на «утопленника» — с такой машиной слишком высок риск ремонта, сопоставимого со стоимостью целого авто. Этот нюанс, правда, частично нивелирует работа через проверенного посредника. Но дальше новичка вновь ждет неприятное открытие: цена лота — только вершина айсберга, — предупреждает специалист.

В результате многократных повышений ставок утильсбора, начиная с 1 декабря 2025 года, в России попали под дополнительные начисления все ТС мощнее 160 л.с. А рынок США исторически тяготеет к мощным объемным моторам, и даже модная в наши дни забота об экологии не смогла этого кардинально изменить.

В этой связи гендиректор Migtorg рекомендует «на берегу» проверять мощность автомобиля по документам и заранее просчитывать затраты на все таможенные сборы и пошлины с помощью специализированного калькулятора. Чаще всего уже на этом этапе вариант с аукционом становится гораздо менее привлекательным.

— Если же требуется восстановить машину, то делать это выгоднее всего в соседних с Россией странах, — констатирует Коротков. — На практике чаще выбирают Армению или Белоруссию. Причем не только в связи с членством этих бывших республик СССР в Таможенном союзе, но и благодаря обилию разборок и доступу к официальным каналам запчастей. Правда, расчеты в любом случае происходят в наиболее популярных в мире валютах, и велик риск оказаться в роли заложника курсовых колебаний. Пока автомобиль добирается до страны назначения, цена на отдельно взятую деталь может резко вырасти...

— Впрочем, культура отечественного рынка постепенно меняется, — замечает Митин. — В нашу страну все чаще ввозятся машины из США в довольно приличном состоянии. Пример — аукцион Manheim, чей профиль — именно целые автомобили в хорошем состоянии, не побывавшие в таких ДТП, которые потребовали восстановления.

Кроме того, и в России давно работают свои аукционы «битых» ТС, подобные американским. Они кардинально не отличаются от зарубежных, но обладают очевидными «плюсами» — нет начислений за ввоз, есть возможность оплаты в рублях, — напоминает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Таким образом, известную поговорку «за одного битого двух небитых дают» явно не стоит применять к авторынку. Даже «раскрученность» аукциона и наличие «прописки» в солнечном Дубае вовсе не гарантируют приемлемого состояния предлагаемой машины. Если возникло устойчивое желание в любом случае приобрести подержанное ТС по «бросовой» цене, то есть очевидный смысл для начала изучить ассортимент отечественных площадок, и только после этого обращать взор за дальние рубежи.