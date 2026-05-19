Реновация: россияне готовы на многое, лишь бы не покупать китайские машины

Переплата, спорные моменты и параллельный импорт — в фаворитах. Но это не финал

Вкусив радостей китайского автопрома, который в сегменте «новый автомобиль» превалирует на отечественном рынке, российский автомобилист, загодя прочитав и о новых отечественных изделиях, начал искать варианты решения «машинного вопроса». И не поверите, нашел: помимо традиционного уже завоза вторички, источником достойных, качественных и ремонтопригодных автомобилей стал наш рынок авто с пробегом. Правда, с оговоркой. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эдуард Раскин

Перспектива стать обладателем новенького «китайца», выложить за которого сегодня предстоит не менее трех миллионов «деревянных», сделало отечественных потребителей автомобильной продукции феноменально изворотливыми: готовы на все, лишь бы не. «Весты» по два, «Нивы» за полтора и «Соболь», пусть и полноприводный, но за четыре миллиона рублей — так же никак не стимулируют к походу в автосалон. За четыре, просто напомним, не так уж и давно покупали божественный Land Cruiser. Новый.

Результатом ценового калейдоскопа стал продолжающийся спад продаж новых машин, затоваренные склады — там до сих пор стоит тысяч сто-сто пятьдесят нераспроданных единиц продукции, которые, вангую, и до конца года не распродадут — а также полнейшее переключение массового покупателя либо на «вторичку», либо на банковские депозиты. За такие деньги — сами на своих новых машинах ездите.

Именно так воскрес «правый руль», параллельный импорт подержанных машин из Китая и Кореи, Европы и Америки, чуть приутихший было, но ничуть не исчезнувший. Более того, появились крайне любопытные предложения и в России. Как любят говорить экспертные лица отечественного автобизнеса: «рыночек порешал».

Термин, конечно, стал уже избитым, но рынок — существо живое и крайне отзывчивое, в отличие от отечественных автопроизводителей. И на тенденции внимание обращает мгновенно: автомобили покупателям нужны, но автомобили — надежные, ресурсные, способные годами свою задачу выполнять, а не через 6-12 месяцев рассыпаться под раскаты пластикового скрежета и блеск многочисленных ошибок на приборной панели.

Где такие машины взять? У дилеров, просто напомним, если и есть — то за неприличные деньги. И тут подсуетился отечественный бизнес, отгрузивший на рынок новый класс транспортных средств: назовем их, условно, «реновированные». Это подержанные машины, но прошедшие глубокую процедуру восстановления: кузов разобран и открашен, мотор и коробка перебраны, подвеска — новая. Цена — высокая, гарантия — есть.

Для понимания: за двадцатилетний RAV4 предлагают заплатить 4,5 млн рублей. Поторгуются, конечно, но что-то подсказывает, что за 4 000 000 его заберут. Почему? Потому что это понятная и прогнозируемая, а еще чертовски ремонтопригодная машина, которая прослужит 10 и более лет. И произойдет это без свойственного «китайцам» ежемесячного посещения дилерских центров, бесконечного поиска запчастей и попыток вернуть машину на дорогу. Этот «Равчик» просто будет ездить и возить. И параллельно разрушать миф о безденежье россиян: деньги-то есть, а вот желание их тратить на автомобилесодержащие продукты из шоурумов — нет.

