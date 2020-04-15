Почему древняя зависимая подвеска лучше современной независимой

Начнем с простых истин. В независимой подвеске каждое колесо перемещается вверх и вниз (ходы сжатия и отбоя), не оказывая влияния на перемещение других колес. В зависимой же колеса объединяет жесткая балка. При этом ход одного колеса приводит к изменению угла наклона другого относительно дороги.

Раньше зависимые подвески широко применяли на «Жигулях», да и иностранцы ими не брезговали. Но постепенно тенденция изменилась, и теперь все больше моделей оснащают независимой подвеской типа Мак-Ферсон. Она наделяет автомобиль более точной управляемостью. Но это на асфальте, да еще и на ровном. Согласимся, что качество дорог в мире, да и в России растет, потому ходовая с которой машина управляется лучше, больше нравится и покупателям. Но при этом не каждый автовладелец понимает, что обслуживать такую подвеску подчас может быть дорого.

Скажем, все чаще на многих автомобилях шаровую опору нужно менять вместе с рычагом, что неизбежно удорожает обслуживание. Да и множество сайлент-блоков потребует замены раньше. В кризис это может больно ударить по кошелькам автовладельцев.