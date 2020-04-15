Почему древняя зависимая подвеска лучше современной независимой

Начнем с простых истин. В независимой подвеске каждое колесо перемещается вверх и вниз (ходы сжатия и отбоя), не оказывая влияния на перемещение других колес. В зависимой же колеса объединяет жесткая балка. При этом ход одного колеса приводит к изменению угла наклона другого относительно дороги.
Раньше зависимые подвески широко применяли на «Жигулях», да и иностранцы ими не брезговали. Но постепенно тенденция изменилась, и теперь все больше моделей оснащают независимой подвеской типа Мак-Ферсон. Она наделяет автомобиль более точной управляемостью. Но это на асфальте, да еще и на ровном. Согласимся, что качество дорог в мире, да и в России растет, потому ходовая с которой машина управляется лучше, больше нравится и покупателям. Но при этом не каждый автовладелец понимает, что обслуживать такую подвеску подчас может быть дорого.
Скажем, все чаще на многих автомобилях шаровую опору нужно менять вместе с рычагом, что неизбежно удорожает обслуживание. Да и множество сайлент-блоков потребует замены раньше. В кризис это может больно ударить по кошелькам автовладельцев.
Но выходит, что если есть деньги на ремонт, то и заморачиваться не надо, а зависимая подвеска все быстрее становится пережитком прошлого. Нет. Такую ходовую часть до сих пор применяют на внедорожниках, таких как УАЗ «Патриот» и Mercedes-Benz Gelandewagen. Оба автомобиля пользуются повышенным спросом, а «Гелик» — так и вообще предел мечтаний многих водителей.
Зависимая «ходовая» незаменима на бездорожье. Такая подвеска много прочнее независимой, да и внимания требует меньше. Ниже вероятность погнуть рычаги, ведь по сравнению с «многорычажкой» их меньше. Наконец, у внедорожников большие ходы подвесок, что обеспечивает ему лучшую проходимость. Обратная сторона медали — валкость на асфальте.
Наконец, машина на зависимой подвеске мягче, потому как здесь применяются пружины и амортизаторы с характеристиками, заточенными для движения по плохим дорогам. А многие покупатели ценят именно вальяжные в поведении машины. Если хотите, чтобы внедорожник с такой ходовой рулился на асфальте четче, поставьте низкопрофильные покрышки. Это самый бюджетный способ сделать управление «проходимцем» чуть острее.