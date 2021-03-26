Что такое на самом деле энергоемкая подвеска

Начнем с того, что пружины и амортизатор — парный элемент. То есть один без другого не работает от слова совсем, и подбираются они с учетом характеристик обоих. Пружины, например, помимо того, что смягчают толчки и удары, определяют и дорожный просвет автомобиля, и то, насколько быстро с целью не потерять управление, после отскока, скажем, при попадании на выпуклую неровность, колесо будет возвращаться на дорожное полотно. Чем мягче пружина, тем она лучше поглощает энергию удара. Однако этот процесс сопровождается постоянными колебаниями, которые сами по себе не затухают, потому как дороги не идеально ровные. А если мы говорим о проселке, то на одних пружинах тут и вовсе далеко не уедешь. И тут на помощь приходят амортизаторы.

Роль амортизаторов стабилизировать колебание пружины, или по-другому, погасить их. Ко всему прочему, амортизаторы «скругляют» толчки и удары подвижных элементов шасси — подвески, колес. В общем, снова про комфорт.

Так вот энергоемкость подвески — это и есть способность пружин и амортизаторов поглощать и рассеивать энергию удара. Чем динамическая энергоемкость этих элементов выше, тем комфортабельней ведет себя автомобиль на неровностях.

Как правило, подвеска внедорожников наиболее энергоемкая. Ведь ей нужно отрабатывать более мощные удары на бездорожье и оставаться крепкой. Подвеске же автомобиля, проживающего свою жизнь в городе, такой запас энергоемкости попросту не нужен. Именно поэтому легковушки, кажущиеся исключительно комфортными на асфальте, начинают издавать страшные звуки при проезде ходом лежачих полицейских, корней, неровного асфальта и ухабов, встречающихся на проселке.