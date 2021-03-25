Какие проблемы ждут владельцев японских автомобилей при прохождении техосмотра

По дорогам России колесит много японских машин, у которых руль расположен справа. Если в абсолютных цифрах, то 3,34 млн «праворулек», которые составляют 7,7% автопарка страны. В соответствии с новыми правилами техосмотра они рискуют не получить диагностическую карту из-за оптики, которая рассчитана на левостороннее движение. Без перенастройки она ослепляет водителей встречных автомобилей и может стать причиной аварии. Особенно если фары ксеноновые или светодиодные, ведь такая светотехника светит ярче, чем обычные «галогенки».
Теоретически, легальный способ получить диагностическую карту у владельца «праворукой» машины есть. Для этого нужно поставить фары от европейского аналога своего автомобиля. Но тут возникает ряд серьезных проблем.
Во-первых, не у каждой японской машины есть европейский аналог. Во-вторых, даже если модель продавали в Европе и на нее можно купить «правильные» блок-фары, владельцу стоит прилично в них вложиться. Покупка светотехники обойдется примерно в 50 000 рублей, а такую цену многие водители платить не готовы. У них просто нет лишних денег.
Наконец, третье: даже установив «европейские» фары на японское авто и настроив их как положено, водитель не сможет пройти техосмотр. Все потому, что подобная переделка считается вмешательством в конструкцию транспортного средства. Значит, изменение в конструкции нужно зарегистрировать в специализированной лаборатории, потом получить необходимые документы в ГИБДД, и только затем отправляться на техосмотр. Подобная процедура и может стать непреодолимым барьером.
Скажем, журналисты одного известного издания уже пытались узаконить нештатный ксенон, который они установили на LADA Granta. Это удалось сделать легально, потратив несколько месяцев и спалив при этом кучу нервов и денег. Заметим, что подобные мытарства коснутся и «леворулек», в которых установлен нештатный головной свет или противотуманки.
Попытаться минимизировать затраты тоже не получится. Напомним, что многие владельцы «праворулек» наклеивают на фары наклейки, чтобы не слепить встречных. Забота о ближних — это похвально. Но такая «бумажка» может отлететь после первого дождя, да и световую схему, которая присутствует на стеклах галогенных фар переделать невозможно. Нужно менять стекла, а это дорого. Значит, иного способа, как менять фары и регистрировать переделки просто нет. Вот поэтому многие, включая любителей тюнинга светоприборов, будут искать обходные пути получения диагностической карты или вовсе откажутся от покупки ОСАГО. А это уж точно не приведет к снижению аварийности.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», как раз из-за большого количества ДТП на дорогах Дальнего Востока и Краснодарского края к 2023 году власти планируют вообще запретить ввоз праворульных легковушек на территорию РФ. Уже сейчас под запретом импорт праворульного коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники. Так что владельцам таких машин придется несладко.