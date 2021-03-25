Какие проблемы ждут владельцев японских автомобилей при прохождении техосмотра

Фото из открытых источников
Проведение техосмотра по новым правилам грозит обернуться настоящей катастрофой для водителей многих регионов России. Особенно пострадает Дальний Восток, где очень популярны праворульные автомобили. Впрочем, и у «леворуких» японцев могут возникнуть сложности. О том, какие именно, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

По дорогам России колесит много японских машин, у которых руль расположен справа. Если в абсолютных цифрах, то 3,34 млн «праворулек», которые составляют 7,7% автопарка страны. В соответствии с новыми правилами техосмотра они рискуют не получить диагностическую карту из-за оптики, которая рассчитана на левостороннее движение. Без перенастройки она ослепляет водителей встречных автомобилей и может стать причиной аварии. Особенно если фары ксеноновые или светодиодные, ведь такая светотехника светит ярче, чем обычные «галогенки».

Теоретически, легальный способ получить диагностическую карту у владельца «праворукой» машины есть. Для этого нужно поставить фары от европейского аналога своего автомобиля. Но тут возникает ряд серьезных проблем.

Во-первых, не у каждой японской машины есть европейский аналог. Во-вторых, даже если модель продавали в Европе и на нее можно купить «правильные» блок-фары, владельцу стоит прилично в них вложиться. Покупка светотехники обойдется примерно в 50 000 рублей, а такую цену многие водители платить не готовы. У них просто нет лишних денег.

Фото из открытых источников

Наконец, третье: даже установив «европейские» фары на японское авто и настроив их как положено, водитель не сможет пройти техосмотр. Все потому, что подобная переделка считается вмешательством в конструкцию транспортного средства. Значит, изменение в конструкции нужно зарегистрировать в специализированной лаборатории, потом получить необходимые документы в ГИБДД, и только затем отправляться на техосмотр. Подобная процедура и может стать непреодолимым барьером.

Скажем, журналисты одного известного издания уже пытались узаконить нештатный ксенон, который они установили на LADA Granta. Это удалось сделать легально, потратив несколько месяцев и спалив при этом кучу нервов и денег. Заметим, что подобные мытарства коснутся и «леворулек», в которых установлен нештатный головной свет или противотуманки.

Попытаться минимизировать затраты тоже не получится. Напомним, что многие владельцы «праворулек» наклеивают на фары наклейки, чтобы не слепить встречных. Забота о ближних — это похвально. Но такая «бумажка» может отлететь после первого дождя, да и световую схему, которая присутствует на стеклах галогенных фар переделать невозможно. Нужно менять стекла, а это дорого. Значит, иного способа, как менять фары и регистрировать переделки просто нет. Вот поэтому многие, включая любителей тюнинга светоприборов, будут искать обходные пути получения диагностической карты или вовсе откажутся от покупки ОСАГО. А это уж точно не приведет к снижению аварийности.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», как раз из-за большого количества ДТП на дорогах Дальнего Востока и Краснодарского края к 2023 году власти планируют вообще запретить ввоз праворульных легковушек на территорию РФ. Уже сейчас под запретом импорт праворульного коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники. Так что владельцам таких машин придется несладко.

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26 марта 2021
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