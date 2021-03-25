Какие проблемы ждут владельцев японских автомобилей при прохождении техосмотра

По дорогам России колесит много японских машин, у которых руль расположен справа. Если в абсолютных цифрах, то 3,34 млн «праворулек», которые составляют 7,7% автопарка страны. В соответствии с новыми правилами техосмотра они рискуют не получить диагностическую карту из-за оптики, которая рассчитана на левостороннее движение. Без перенастройки она ослепляет водителей встречных автомобилей и может стать причиной аварии. Особенно если фары ксеноновые или светодиодные, ведь такая светотехника светит ярче, чем обычные «галогенки».

Теоретически, легальный способ получить диагностическую карту у владельца «праворукой» машины есть. Для этого нужно поставить фары от европейского аналога своего автомобиля. Но тут возникает ряд серьезных проблем.

Во-первых, не у каждой японской машины есть европейский аналог. Во-вторых, даже если модель продавали в Европе и на нее можно купить «правильные» блок-фары, владельцу стоит прилично в них вложиться. Покупка светотехники обойдется примерно в 50 000 рублей, а такую цену многие водители платить не готовы. У них просто нет лишних денег.