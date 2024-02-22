Может ли в действительности от выстрела взорваться бензобак автомобиля

К великому сожалению, стрельба – явление сегодня совсем не шокирующее, с учетом происходящих событий в России и мире. Но если от сработавшей взрывчатки или попадания ракеты в автомобиль от него мало, что останется, то вот какими последствиями обернется выстрел из огнестрельного оружия? «Рванет» ли топливный бак в машине, как мы видим в кино, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Безусловно, самым воспламеняемым узлом в автомобиле является топливная система. Однако это совсем не значит, что если в бензобак попадет пуля, машина загорится. И уж тем более - взорвется, как это часто демонстрируют нам в кадрах всевозможных блокбастеров. Поверьте: подобный эффект используется лишь для красоты картинки. На самом деле, машины в кадре подрывают отдельно, а то и вовсе применяют компьютерную графику.

Дело в том, что для возгорания бензину требуется воздух, «благодаря» которому и возникает воздушно-горючая смесь. И лишь при таком условии огонь может вызвать взрыв. Но для этого потребуется пламя или как минимум искра. А значит, что полностью заполненный «горючкой» топливный бак при попадании пули вряд ли приведет к детонированию. Профильные эксперты в один голос заявляют, что подобная вероятность сводится к нулю.

Что касается частично заправленного бензином бака, то и тут скопившиеся в емкости пары горючего от выстрела «рванут» лишь при условии возникновения дополнительного источника огня. Опять же, к примеру, искры. Для этого, правда, пуле придется отрекошетить, скажем, от одной из стенок топливного бака. Но и этот случай тоже принято считать маловероятным.

0/0

В теории, полупустой бензобак может взорвать трассирующая пуля с пиротехническим составом при запредельно высокой температуре. Однако на практике не все так однозначно. В ходе эксперимента, поставленного специалистами научного реалити-шоу Mythbusters, которые стреляли «трассерами» по баку с 30 метров, он ни разу не загорелся. Причем было произведено более 70 попыток! И лишь на расстоянии 45 метров емкость полыхнула, да и то после очереди выстрелов.

Впрочем, радости это не прибавляет: взорвать машину «огнестрелом» все-таки можно, если при этом используется разрывная или зажигательная пуля. В первом случае речь идет о начинке со взрывчатым составом, а во втором – о специальной смеси, провоцирующей возгорание легкогорючих материалов. Но не будем об этом: лучше пожелаем всем нам мира и чистого неба над головой!