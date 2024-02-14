Почему дроны-камикадзе не отправят танки и бронемашины на свалку истории

Любой, кто следит за многочисленными «военными» телеграм-каналами, уже как само собой разумеющееся воспринимает регулярно публикуемые там видеоролики применения всевозможных беспилотников. В качестве главных героев обычно выступают легендарные «Ланцеты», FPW-дроны, атакующие наземную технику, а также квадрокоптеры, сбрасывающие гранаты и миниатюрные бомбочки на головы пехотинцев или в открытые люки броневиков.

В какой-то мере вся эта летающая «нечисть» стала альтернативой артиллерии. И одной из главных угроз не только на поле боя, но и в глубине обороны врага. Так, российские «Ланцеты» уничтожают гаубичную артиллерию, комплексы ПВО и даже порой самолеты противника иной раз на расстоянии свыше 50 км от передовой. А дроны-камикадзе и дроны-бомбардировщики обеих сторон конфликта «кошмарят» транспорт и пехоту неприятеля в его тылу на расстоянии до 15 км от «ленточки».

За 2023 год все военные мира поняли, что классический танк или любая иная бронемашина почти беззащитны от атак беспилотников. Причем не только на полях сражений в Украине. В Сети можно найти немало видео поражений дронами бронетехники и автотранспорта, снятых палестинцами в сектора Газа или членами противоборствующих военизированных группировок в Судане.

Фото: Reuters

В данный момент практически все армии мира, так или иначе вовлеченные в боевые действия, судорожно оснащают свои танки, БМП, БТР и бронированные грузовики всевозможными противодронными сетками, навесами, решетками и прочими конструкциями, призванными не допустить зловредный боеприпас до брони.

Беспилотник стоит всего несколько тысяч долларов, а подбитый им танк – несколько миллионов! Даже если для уничтожения боевой машины противник потратит десяток тех же FPW-дронов (управляемых оператором, ориентирующимся по видео с камеры квадрокоптеров) – все равно такой «экономический расклад» совершенно не выгоден обладателю танка. Подобная логика свидетельствует в пользу версии о скором закате эры танков и бронемашин вообще. Мол, дроны отправят их на свалку истории: как в свое время появление массового огнестрельного оружия у пехоты привело к исчезновению с полей сражений закованного в латы рыцаря – самого смертоносного воина средневековья.

– Никуда танки не пропадут, даже с появлением дронов. Их уже неоднократно «хоронили» подобным образом. Так говорили после появления переносных противотанковых ракетных комплексов, после распространения в армиях мира продвинутых пехотных гранатометов, после создания вертолетов-охотников на танки. Не сомневайтесь: конструкторы создадут для танка «противоядие» и от дронов тоже, – заявил порталу «АвтоВзгляд» танкист, полковник в отставке Сергей Суворов.

Фото: Reuters

По его мнению, без танка и БМП/БТР на поле боя пехоте делать просто нечего. А без пехотинца невозможно говорить о контроле над территорией. Уже только по этой причине бронетехнику постараются максимально эффективно защитить от атак беспилотных средств поражения.

По словам эксперта, чтобы избавиться от вражеских дронов надо, в первую очередь, уничтожать их операторов. То есть организовать их эффективное обнаружение и уничтожение массированным артогнем. Второе – оснастить бронемашины радиоэлектронными средствами подавления беспилотников и вообще широко применять РЭБ для прикрытия поля боя.

– Беспилотники управляются с помощью видео- или тепловых камер человеком-оператором или с применением машинного зрения. А любую камеру можно ослепить или вывести из строя. Военные технологии такого рода существуют уже давно, достаточно их применить конкретно для защиты бронетехники и транспортных средств, – уверен полковник в отставке.

На крайний случай, в качестве последнего рубежа обороны, Сергей Суворов считает возможным вооружить часть пехотинцев гладкоствольным оружием – многозарядными дробовиками. Как показывает практика, хороший стрелок может без проблем сбить подлетающий дрон с расстояния в несколько десятков метров.

– Средства устранения угрозы беспилотников для бронетехники известны. Вопрос лишь в возможности и желании руководителей военного ведомства их оперативно внедрять. Захотят генералы – через неделю все будет организовано, – считает Суворов.