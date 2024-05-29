Затрофеили: все о взятой в плен украинской бронетехнике

Конфликт на Украине, в том числе по мнению западных аналитиков, вошел в решающую фазу. В «топку» боевых действий НАТО бросает все больше различных образчиков своей военной техники. И все зря. Портал «АвтоВзгляд» ожидает дальнейшего разрастания коллекции трофейных вооружений, оказавшихся в распоряжении российской армии.

Танки, бронетранспортеры с БМП, бронированный автотранспорт, ремонтно-эвакуационные и саперные боевые машины: российские войска с боями заполучили большинство представителей парка подобной техники, состоящей на вооружении украинской армии. Что, в общем-то, и понятно. Вооружения таких типов обычно используются если не на самом переднем крае, то уж наверняка — в непосредственной близости от него.

Пока что ничего не слышно об отбитых у хохла гаубицах, ракетных установках залпового огня и машинах комплексов ПВО. Это объяснимо: подобной техники у украинцев еще меньше, чем «брони». Да и вплотную к переднему краю ее никому в голову подводить не приходит. Так что с захватом таких трофеев придется подождать. Как минимум до момента, когда одна из подобных дорогостоящих «игрушек» не попадет в окружение российской армии.

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Судя по всему российские военачальники не спешат организовывать хохлу масштабные «котлы». Так что пока по РСЗО, зенитным комплексам и гаубицам врага преимущественно долбят беспилотниками. Или высокоточными артиллерийскими боеприпасами с лазерным наведением.

Будем надеяться, что со временем в руки наших военных попадут и вышеперечисленные боевые машины. Мы же в любом случае регулярно рассказывали, рассказываем и продолжим рассказывать читателям нашего портала о новинках или просто любопытных образчиках военной техники, участвующей в конфликте на Украине с обеих сторон. На этот раз мы решили это сделать еще и в рамках очередного выпуска традиционного подкаста портала «АвтоВзгляд», который вы можете найти здесь.