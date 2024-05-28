Не бит, не крашен: россияне отобрали у ВСУ броневик Roshel Senator «в идеале»

Чаще всего вражеская техника попадает в руки бойцов российской армии в, прямо скажем, не идеальном состоянии. Как правило, каждая затрофееная хохлятская машина имеет то или иное повреждение, которое лишило ее подвижности. Лишь изредка наши берут в плен неповрежденный агрегат, застрявший в какой-нибудь траншее или воронке от снаряда.

Военнослужащие РФ уже много раз позировали для фото- и видеосъемки на фоне канадских Roshel Senator MRAP. Но до сих пор это были обгорелые и раскуроченные остовы. Но в последнем случае, также подтвержденном фото, мы видим канадский MRAP практически в состоянии «не бит, не крашен, муха не сидел».

Враг просто бросил вполне исправную технику и то ли сбежал, то ли сдался. Об этом, как говорится, «история умалчивает». Но вполне вероятны обе версии, поскольку произошло это недавно под Волчанском — в ходе боевых действий российских войск на харьковском направлении.

Надо сказать, что машин Roshel Senator MRAP в распоряжении укронацистов довольно много. По крайней мере, «было много» до окончившегося громким провалом их «контрнаступа» летом 2023-го. Под это дело в начале прошлого года Канада «подогнала» ВСУ 200 таких машин. Которые потом все лето и осень полыхали в степях Запорожья. Но, похоже, выгорели не все.

фото Roshel

Строго говоря, Roshel Senator MRAP — всего лишь один из многих броневиков такого типа, стоящих на вооружении НАТО и других стран мира, планирующих (или ведущих) боевые действия со всевозможными повстанцами, партизанами и прочими формированиями, располагающими в основном легким пехотным вооружением.

Канадская компания Roshel построила свой вариант MRAP на шасси 4х4 грузовика Ford F550. На него «надели» сварную капсулу из бронестали. Она защищает экипаж из 12 человек от обстрела из пулемета калибра 7,62х39 мм с расстояния 30 метров. Специальная форма днища и конструкция сидений позволяет людям выжить внутри машины при взрыве под ней 6-килограммовой противотанковой мины.

При этом любое противотанковое оружие гарантированно сожжет Roshel Senator MRAP. Да что там говорить: любой крупнокалиберный пулемет с расстояния в километр сделает из канадского авто дуршлаг. Не говоря уже об автоматическом оружии больших калибров.

Как бы то ни было, для изначально заложенных задач — доставки 10 бойцов до места назначения — возможностей Roshel Senator MRAP с его 330-сильным 6,7-литровым турбодизелем, 6-ступенчатой АКП и полным приводом вполне хватает. Тем более, что броневик обладает неплохой проходимостью, благодаря относительно небольшому весу — около 8 тонн.

Ну и кое-какую огневую поддержку своей пехоте она может обеспечить. На крыше «Сенатора» устанавливается дистанционно-управляемый боевой модуль с каким-либо стандартным натовским вооружением: пулемет, либо автоматический гранатомет, либо противотанковый ракетный комплекс.

В общем, можно поздравить российских воинов с новым трофеем. Скорее всего, на Поклонной горе в Москве скоро появится новый экспонат.