Украинский конфликт заставил военных всего мира пересмотреть свои взгляды на характер ведения современных боевых действий. И самый радикальный «пересмотр» случился в армиях обеих противоборствующих сторон. Его итогом стал полный отказ от боевого применения некоторых разновидностей бронетехники.

Американский основной танк M1A1 Abrams, в некотором количестве оказавшийся в распоряжении ВСУ, на этот раз привлек к себе наше внимание нестандартным образом. Обычно мы вспоминаем об интересном образчике боевой техники, когда он становится героем какого-то фронтового события: или его кто-нибудь уничтожит, или он сам кого-нибудь ликвидирует.

А на «Абрамсы» мы обратили внимание потому, что о них вообще ничего не слышно с конца лета. Эти танки словно испарились из рядов ВСУ. С тех пор публика и специализированные ресурсы не видели не только видеороликов с подбитыми M1A1, но и вообще каких-либо подтверждений существования «украинских» Abrams в природе. Между тем, они там имеются. Но только в режиме «суслика, которого не видно, а он есть».

Напомним, что в августе 2025-го издание Military Watch Magazine выяснило, что из 31 отправленного янки в «страну 404» M1A1 Abrams, 87% было уничтожено — на момент подсчета. То есть лишь четыре машины с 2022 года остались в боеспособном состоянии. Кроме того, за месяц до той публикации стало известно о продаже бандеровцам почти полусотни австралийских Abrams — снятых там с армейского хранения.

Фото globallookpress.com

То есть на конец лета-начало осени у ВСУ было порядка 53 M1A1 Abrams. Скорее всего, «австралийцы» требовали того или иного ремонта, дооснащения и прочего. И за прошедшие с тех пор четыре месяца все ремонты и обслуживание наверняка прошли. Пусть (вполне вероятно!) и за счет каннибализации одних машины рад запчастей для других.

Но несмотря на это, в сводках подбитого-уничтоженного на полях СВО бронированного «добра» «Абрамсы» в последнее время не фигурировали. Российские околовоенные паблики ни в коем случае не пропустили бы такую «жирнющую» новость! В последние месяцы наши ударные дроны передали кучу видео (потом транслировавшихся в Сети) уничтожения вражеских танков и БТР «советского» происхождения, немецких Leopard, всевозможных натовских БТР и БМП, самоходных гаубиц, пикапов и прочего. Но ни одного Abrams!

О чем это нам говорит? А о том, что американские танки находятся так далеко от линии боевого соприкосновения, что ударному дрону до них добраться просто невозможно. 60-тонные заокеанские аппараты прячутся где-то в глубоком тылу. Их даже для стрельбы с закрытых позиций хохлы не применяют. В то время как древние Leopard 1 выезжают к ЛБС регулярно.

Распрекрасные (хотя и далеко не самого свежего поколения) M1A1 в руках хохла оказались чемоданом без ручки. Это машина разрабатывалась для противоборства с танками противника и взламывания вражеских укреплений. Поэтому в номенклатуре боеприпасов к его 120-мм пушке имеются бронебойные выстрелы разных типов, бетонобойный снаряд и шрапнельный. А простого осколочно-фугасного — самого востребованного в украинском конфликте — нету по определению.

Фото globallookpress.com

Танковых сражений под жужжащим ударными дронами небом ни мы, ни хохлы устраивать и не думают — дураков нет! Как и вести бронетанковые штурмы вражеских укреплений. Печально закончившийся хохлятский «контрнахрюк» в Запорожье летом 2023-го все точки над «ё» в этом смысле расставил.

Вот и получается, что M1A1 Abrams совершенно бесполезен режиму наркофюрера в сложившихся условиях. Пулять с закрытых позиций бронебойными или бетонобойными выстрелами по занятым русскими окопам в дальней лесопосадке — идея, полностью лишенная смысла.

Таким образом, M1A1 Abrams у хохла физически есть. Но практически все равно, что и нет. Получается, что более полусотни американских танков прибыли на Украину. И там «исчезли» где-то на секретных складах хранения. Словно их и не существовало.