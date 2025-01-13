Хохлятский недотанк: почему Т-84У «Оплот» «воюет» исключительно в своем тылу

Некогда страшно распиаренный бандеровской пропагандой как «лучший танк в мире», натурально-украинский Т-84У «Оплот» на передовой даже не показывается. Он «светится» исключительно на пропагандистских фото и видео, сделанных в тыловых районах «страны 404».

В свое время, то есть до начала СВО, многие диванные военные эксперты (преимущественно жовто-блакитные и западные) превозносили тактико-технические характеристики Т-84У «Оплот». Еще бы: это же национальный — чисто украинский -боевой танк, вундерваффе, изготовленное на Харьковском танковом заводе!

В их обзорах, как правило, делался вывод, что это чудо украинской военно-технической мысли куда лучше, чем любой современный российский танк. Между тем, в зоне СВО сейчас полно наших Т-90, Т-72, Т-80. А сами укры воюют на модернизированных старичках Т-64, немецких «Леопардах» обоих поколений, американских «Абрамсах», английских «Челенджерах», всевозможных клонах советских танков из стран бывшего соцлагеря.

А национальных «Оплотов» на передовой что-то не видать. Разве что пару раз за последние почти три года в телеграм-каналах проскакивали кадры, подтверждающие непосредственное участие Т-84У «Оплот» в боевых действиях. На этом — все. Что же это за неуловимая бронетехника такая?

Фото производителя.

История «Оплота» начинается, фактически, с момента развала СССР. В конце1990-ых‑начале 2000-ых украинские власти решили, что нужен им свой собственный танк.

Тем более, что на «Харьковском танковом заводе» еще в советское время разрабатывался проект улучшения танка Т-80. Как известно, главная «фишка» этой боевой машины — газотурбинный двигатель, как на «Абрамсе».

Но вот незадача: такие моторы выпускаются только в РФ. И потому вместо турбины хохлы вкрячили в корпус Т-80 дизельный агрегат мощностью 1200 л.с. Кроме того, на машину установили новую башню из сварных листов катаной брони. Верхнюю часть гусениц закрыли большими бронированными экранами. Оснастили танк улучшенной динамической защитой «Дуплет» (по другим данным — «Нож-2»).

Утверждается, что она обеспечивает высокую степень защиты как от кинетических бронебойных снарядов, так и от тандемных кумулятивных боеприпасов. Машина получила электронно-оптический комплекс противодействия высокоточному оружию и автомат заряжания для 125-мм пушки — почти полного аналога советского танкового орудия 2А46М-1. Ну и, разумеется, ее оснастили достаточно современными системами наблюдения и управления огнем. В итоге общий вес танка достиг 51 тонны — против 46 тонн у «исходного» Т-80.

Фото производителя.

Тем не менее, общий боевой облик Т-84 выглядит довольно благоприятно. Иными словами, проект модернизации старой советской боевой машины хохлы, конечно, осилили. А вот по-настоящему массовое производство наладить не смогли. В результате до начала СВО на вооружении укроармии числилось около десятка таких машин.

Их приняли на вооружение в 2009. Еще порядка полусотни Т-84У «Оплот» в 2016 году было продано Тайланду. Любопытно, что тайские военные позднее обнаружили под свежей краской на корпусах украинских «чудо-танков» многочисленные слои старой. Видимо, их корпуса были взяты от каких-то древних Т-80, «завалявшихся» на хранении.

Еще один интересный момент в том, что в ходе Strong Europe Tank Challenge 2018 (натовского аналога нашего «танкового биатлона») украинский «Оплот» вообще не смог открыть огонь: автомат заряжания отказался загружать снаряд в пушку как положено...

Фото производителя.

Да и с производством самих орудий у укрвоенпрома, судя по всему, дело особо не пошло. Выпуск стволов, казенников-затворов, приводов и прочего требует определенного уровня промышленных компетенций. Которых хохлу явно не хватает.

Что же мы имеем в итоге? Википедия, например, утверждает, что на начало 2024 года в строю оставалось всего пять единиц «Оплотов». Проверить эти данные сейчас не представляется возможным: более надежные источники, по понятным причинам, на этот счет молчат. Не густо на целую воюющую армию.

И скорее всего, в ближайшем будущем этих аппаратов станет еще меньше. Ведь рано или поздно российские войска доберутся и до них. Что где-то даже печально: танковый музей в подмосковной Кубинке наверняка не отказался бы пополнить свою коллекцию парочкой работоспособных образцов хохлятского вундерваффе, который не смог...