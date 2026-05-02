Еще одну хохлятскую БМП Bradley М2А2 захватила у бандеровцев российская армия: на этот раз на Покровском направлении. Особенно приятно в этой истории то, что осуществить эту операцию удалось, судя по всему, без помех со стороны врага.

Можно бесконечно смотреть на несколько вещей в мире: на бегущую воду, огонь и на то, как враг в очередной раз получает по зубам. Поэтому видео с буксируемой в российский тыл отобранной у укронацистов американской Bradley М2А2 вызывает исключительно позитивные эмоции. Обращает на себя внимание тот факт, что с ходовой частью у «американца» все в порядке, даже гусеницы на месте.

А с машиной-буксиром — сплошная загадка. Она настолько тщательно закрыта щитами противодроновой защиты, что определить ее тип со стороны практически невозможно. Хотя отсутствие торчащей вперед пушки намекает, что перед нами явно не танк. Скорее всего — некая штатная ремонтно-эвакуационная машина российских ВС.

Запечатленная на видео Bradley — далеко не первый трофей такого типа, оказавшийся в руках российских военных. Известно, что несколько единиц М2А2 после приведения в порядок российскими ремонтниками даже какое-то время воевали против своих бывших хозяев. Не исключено, что такая же судьба ждет и «Бредли», ставшей героем свежего видео из-под Покровска.

Напомним, что эта модификация заокеанской БМП пошла в серию в 2012 году. В ее конструкцию внесли ряд изменений — учтя опыт войны в Ираке. Они, преимущественно, касались усиления защиты. Габариты M2A2 составляют 6560х3600х2960 мм, что не очень сильно отличается от характеристик «исходника», появившегося на свет в конце 70-х прошлого века.

А вот масса этой Bradley — 33 тонны, что намного больше, чем у первоначальной модели. Основной корпус здесь как и у последнего сварен из листов алюминиевой брони. Для усиления защиты он получил комбинированное бронирование: «сэндвич» из листов алюминия и стали с полиуретановой пеной между ними.

Поверх корпуса дополнительно размещены блоки динамической защиты. Считается, что такое бронирование в лобовой проекции выдерживает попадания из советской 30-мм автоматической пушки 2А42 и противостоит стандартным кумулятивным гранатометным выстрелам из РПГ-7. Дно БМП также усилено дополнительными стальными бронелистами и кевларовыми матами для улавливания вторичных осколков брони — при взрыве мины под машиной.

Расположение моторно-трансмиссионного отсека у Bradley классическое для такого типа боевой техники — впереди справа. Там смонтирована дизельный V8 Cummins VTA903-T680 мощностью 600 л.с., работающий в паре с четырехступенчатым «автоматом». Механик-водитель размещен в левой части «морды» БМП. За его спиной — боевое отделение с полноповоротной башней и местами в ней для командира машины и стрелка. В башне смонтированы основное орудие — 25-мм автопушка Bushmaster. С ней спарен 7,62-мм пулемет М240С.

БМП в штатном режиме перевозит шесть пехотинцев в кормовом десантном отсеке. Их кресла крепятся к потолку — для снижения урона в случае подрыва на мине. Быстрая посадка-высадка пехоты происходит через откидную аппарель в корме. В нормальных условиях — через распашную дверь в аппарели или через широкий люк в крыше десантного отсека.

В общем — сойдет Bradley и для российских военных. Единственный минус — сложно найти в достаточном количестве снаряды к ее 25-мм пушке. Их разве что затрофеить у хохла можно. А сейчас с этим не очень просто по причине тотального доминирования беспилотников на украинском поле боя. Именно из-за ударных дронов обе противоборствующие стороны избегают приближать боевые машины к переднему краю.