Экспортный вариант: немцы признались, сколько Т-72М1 отправили Украине

Продолжающееся «подведение итогов» в поставках натовского бронестарья хохлу раскрыло структуру германского участия в этом процессе. Из более 220 единиц основных танков, «скормленных» бандеровцам, 20 штук оказались «экспортным» вариантом одного из самых массовых танков времен СССР ‑ Т-72М1, выпускавшихся в европейских странах бывшего соцлагеря.

Танки Т-72 иногда называют аналогом автомата Калашникова среди тяжелой бронетехники. Во-первых, благодаря массовости: по разным оценкам всего их было выпущено порядка 20 000 штук. Во-вторых, из-за того, что производство этих бронемашин, как и в случае с легендарным АК, было налажен на целом ряде предприятий за пределами СССР. В частности, в Польше и Чехословакии изготовлено порядка 4500 единиц. Разумеется, не в исходном, а в «экспортном» исполнении ‑ Т-72М1.

Первые «советские» Т-72 начали сходить с конвейера «Уралвагонзавода» в 1974 году. В Чехословакии лицензионный выпуск этой модели запустили 1981 году, а вот в Польше — в 1982. Габариты машин всего семейства 72-го составляют: 9,53 метра в длину (вместе с орудием), 3,46 метра в ширину (включая бортовые противокумулятивные экраны) 2,19 метра в высоту.

Боевая масса — 41-44 тонны в зависимости от модификации. В движение танк приводится 780-сильным дизельным V12 модели Б-46. Начиная с 1984 года, вместо него стали устанавливать дизель Б-84 мощностью 840 л.с. Фактически, тот же Б-46, но только форсированный. В трансмиссии применены две (по одной на каждый борт) 7-ступенчатые механические КП.

Экипаж состоит из трех человек. Механик-водитель размещен впереди по центру корпуса, а наводчик и командир — в башне. Вооружение состоит из 125-мм гладкоствольной пушки раздельного заряжания и автоматом заряжания. А также спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТ и крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом НСВТ на крыше башни.

На момент своего появления в составе Советской армии в середине 1970-х, 72-й как по своей защищенности, так и по поражающей способности превосходил все существовавшие на тот момент европейские модели танков, оснащавшихся 105-мм нарезными орудиями. Однако к началу 1980-х стало ясно, что Т-72 стал уступать по степени защищенности современным натовским танкам. Поэтому в конструкцию Т-72М1 внесли ряд изменений, призванных усилить бронирование.

Начнем с того, что башня Т-72 выполнена из литой стальной брони толщиной до 410 мм. Для повышения стойкости к кумулятивным снарядам в бронирование башни Т-72М1 ввели специальные вставки из скрепленного силикатным клеем песка. Работали эти «песчаные стержни» следующим образом.

Головная часть кумулятивной струи сначала раздвигает песок на своем пути, создавая в нем огромное давление. А когда она проходит чуть дальше, давление на песок падает и он «заваливает» проделанное струей отверстие, отсекая ее «хвост» и снижая тем самым ее энергетику. От воздействия подкалиберных бронебойных «ломов» песочные вставки практически бесполезны.

Лобовую пластину корпуса Т-72М1 также усилили по сравнению со стандартным Т-72. Изначально она тут представляла своего рода «слоеный пирога. Внешний слой представлен из 60-мм листа броневой стали, далее идет слой стеклотекстолита толщиной 105 мм и замыкает «пирог» внутренний бронелист из 50-мм стали. А у модификации Т-72М1 внешний бронелист усилили дополнительными 16-мм брони. Радикально на защищенность машины такая мера не повлияла, но это все равно лучше, чем ничего.

На текущий момент Т-72М1 считается морально устаревшей конструкцией по сравнению с более современными моделями танков. Но украинский конфликт радикально изменил само восприятие «старости» любой бронетехники. Теперь мало кто сравнивает модели, выясняя, которая из них имеет больше шансов на победу в той же танковой дуэли.

СВО показала, что даже самый современный танк, но лишенный защитных «мангалов» и решеток по кругу, без максимально возможного количества «плашек» динамической брони на корпусе, без эффективной станции радиоэлектронной борьбы ‑ абсолютно беззащитен перед дешевыми одноразовыми дронами-камикадзе.

С этой точки зрения, и пожилой «социалистический» Т-72М1, и более-менее современные американский M1 Abrams или немецкий Leopard 2 имеют примерно одинаковую боевую ценность в условиях «войны дронов», идущей сейчас на Украине. В этой связи важнее не столько даже продвинутая конструкция бронетанковой техники, сколько количество самих боевых машин в распоряжении армии.

И тут надо заметить, что в этом смысле Т-72М1 вместе с другими машинами семейства значительно превосходят абсолютно все типы танков, отправленных НАТО на Украину. Даже наиболее многочисленные тут древние Leopard 1 уступают по этому параметру Т-72М1. Которых на момент развала СССР на вооружении стран Варшавского договора оказалось огромное количество: у ГДР 549 единиц, у Венгрии ‑ 138, у Болгарии — 334, у Чехословакии — 897 и у Польши — 757 штук.

Понятно, что к началу СВО большая часть этого бронированного хозяйства уже была ликвидирована. Однако, судя по открытым данным, на 2024 год около 200 модернизированных Т-72М1 (под обозначением PT-91) оставалось у Польши, 30 единиц — у Словакии, 30 штук на вооружении и еще 93 на хранении у Чехии. А у самой Украины в сухопутных войсках на тот момент числилось порядка 520 Т-72 разных модификаций.

Мало кто сомневается, что большая часть из сотен 72-х родом из стран бывшего соцлагеря либо уже отправилась, либо вот-вот отправится на Украину. На этом фоне 20 «немецких» Т-72М1 не кажутся чем-то выдающимся. Однако именно из таких «мелких» на первый взгляд партий бронетехники и складывается внушительный общий поток западного снабжения бандеровского режима.