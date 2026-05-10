Боевые машины «Град» БМ-21, считающейся одной из самых массовых в мире реактивных систем залпового огня (РСЗО), достались хохлу в наследство от СССР в довольно приличном количестве. Отчасти по этой причине ВСУ до сих пор пытаются применять их по прямому назначению — несмотря на очевидную для любого специалиста мизерную боевую эффективность в условиях украинского конфликта.

На днях стало известно, что жертвами российских ударных беспилотников стали сразу две РСЗО «Град» БМ-21. Сообщается, что дроны сожгли это «советское наследие» в районе поселка Старый Слатов в Чугуевском районе Харьковской области. Это примерно в 25 км от харьковской Окружной дороги.

Точных официальных данных о количестве «Градов», доставшихся бандеровцам при разделе имущества советской армии, в открытом доступе не найти. Парк этих машин на балансе укро-нацистов оценивался примерно в 200 единиц. После 2022 года в адрес ВСУ из бывших стран соцлагеря, ставших частью блока НАТО, отправилось, по разным оценкам, еще порядка двух сотен ранее стоявших там на вооружении БМ-21. А чехи не упустили возможности и сбагрили хохлу еще и несколько десятков собственных списанных РСЗО типа RM-70 Vampir, в которых использовались пусковые установки от «Града».

Напомним, что боевая машина «Град» БМ-21 стала следующим шагом в развитии советских РСЗО — сменив концепт, заложенный в знаменитой «Катюше» БМ-13. В первую очередь, из-за раскладывающихся после пуска стабилизаторов ракетного снаряда. Благодаря этому решению, пакет направляющих получилось сделать 40-ствольным.

Разработка новейшей по тем временам РСЗО стартовала в 1959 году. А весной 1963 года СССР официально принял на вооружение реактивную систему залпового огня, ставшую впоследствии самой массовой в мире. Известно, что за все время выпуска только в нашей стране было изготовлено порядка 8500 единиц БМ-21. В России ракетную установку делали аж до 1988 года, модернизируя ее конструкцию, а также меняя модель колесного шасси.

Кроме того, на основе конструкции «Град» впоследствии были созданы тысячи его клонов: в странах Варшавского договора, в Китае и прочих. Известно также, что только в СССР было изготовлено более 3 млн единиц боеприпасов для РСЗО БМ-21.

Ракета «Град» калибра 122 мм стандартно несет осколочно-фугасную боевую часть с массой взрывчатого вещества, равной 6,4 кг. Минимальная дальность стрельбы таким снарядом составляет 4000 метров, а максимальная — 40 000 метров. Для ракет «Града» с кассетной БЧ эти цифры существенно ниже.

Точность у неуправляемых снарядов БМ-21, как и у любого подобного оружия, не велика. При максимальной дальности стрельбы величина вероятного отклонения от цели составляет до 100 метров. Впрочем, для такого рода оружия это не проблема: залп полным пакетом (из всех 40 стволов) наверняка накроет круг радиусом в 100 метров вокруг точки прицеливания.

В качестве шасси для «Град» изначально была выбрана полноприводная «тележка» с приводом 6х6 «Урал-375Д». В походном положении боевая машина имела габариты 7350х2400х3090 мм. Снаряженная масса в боевом положении ‑ 13 700 кг Двигатель ‑ бензиновый 180-сильный семилитровый V8. В трансмиссии применена 5-ступенчатая «механика» с понижающей передачей. Машина развивала до 75 км/ч по ровной дороге и «ела» почти 50 литров горючего на 100 км пробега.

Экипаж «Града» состоит из пяти человек: командир, наводчик, водитель и два заряжающих. Переход из походного в боевое положение составляет 3,5 минуты. 40 ракет БМ-21 может отстрелять за 20 секунд и еще через минуту покинуть огневую позицию.

Во времена своей «молодости» БМ-21 считалась очень эффективным оружием — когда в наступление войска ходили большими пехотными цепями, в сопровождении БМП/БТР, а оборону полагалось держать опорными пунктами в составе взводов и рот. При таком подходе один залп «Града», нанесенный с расстояния 20-30 км мог если не уничтожить, то лишить боеспособности пехотную роту. Или уничтожить позиции артиллерийской батареи, например.

Но теперь все изменилось. Опорный пункт вполне успешно могут оборонять 2-5 пехотинцев при плотной поддержке ударных FPV-дронов. А успешный штурм вражеского «опорника» рутинно исполнит пара солдат — разумеется также при плотной поддержке своих расчетов беспилотников.

При таких вводных лупить десятками ракет «по площадям» вражеских позиций в надежде «зацепить» хотя бы одного из мизерного гарнизона — так себе затея с точки зрения эффективности. При том, что противник обязательно постарается «наказать» твою пусковую установку, прислав на ее поиски разведывательный беспилотник в паре с ударными средствами.

Овчинка выделки не стоит. Собственно, по этой причине чаще всего РСЗО такого типа упоминаются в новостных каналах в качестве оружия, наносящего удары по населенным пунктам. Например, жилые кварталы Белгорода регулярно обстреливали «по площадям», в том числе и из «Града по-чешски» ‑ RM-70 Vampir.

Так что сожженные под Харьковом хохлятские «Грады» БМ-21 ‑ это очень хорошо: у бандеровцев стало чуть меньше возможностей терроризировать мирное население приграничных районов России.