В гараже убитого на Украине экс-депутата Вороненкова обнаружились элитные иномарки

Гибель от рук киллера на улице Киева бывшего депутата от КПРФ Дениса Вороненкова вновь привлекла внимание СМИ к его делам российским. Причем, не только к уголовным, из-за которых он, как полагают, не так давно перебрался на Украину вместе со своей женой, оперной певицей Марией Максаковой, которая также была депутатом Госдумы прошлого созыва.

Теперь все кому не лень перепечатывают друг у друга информацию, об элитной недвижимости почти миллиард рублей в собственности семьи и при ежегодных доходах Вороненкова не более 2,5 млн. Подстать депутатскому жилью, и автопарк. Скромный народный избранник, в бытность свою в Москве разъезжал по городу на следующих совсем не скромных авто: Mercedes S-class, Bentley Continental, два Land Rover Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado