Продажи автомобилей растут в бедной Европе

Второй кандидат на роль «двоечника» — Италия умудрилась зарегистрировать за прошедшие месяцы 2016-го на 16,5% больше машин, чем в 2015-м, причем и за прошедший месяц ей не стыдно — плюс 8,2%. Сравним с нашими +0,6% и -12% соответственно? Нас что — мигранты заели? Или европейский центробанк?

Пройдемся еще по тройке заведомо депрессивных регионов ЕС. Продажи новых легковых автомобилей в Испании выросли на 11,1% за 11 месяцев и на 13,5% в ноябре, в Португалии эти показатели составили +15,1% и +23,5%, а в Румынии, о которой у нас без сарказма говорить вообще не принято, они повысились на 12,1% и 41,5%. Так кто над кем должен поржать после публикации этих цифр?

В целом Евросоюз вместе со странами зоны свободной торговли за январь-ноябрь увеличили продажи на 6,9%, достигнув уровня в 13 938 273 автомобилей. Прошлый месяц принес им рост на 5,6%, а количество регистраций составило 1 189 181 единиц. В минус по итогам 11 месяцев ушли только Нидерланды — 8,6%, а в ноябре провалились ниже нулевой отметки Болгария, Ирландия и те же Нидерланды.