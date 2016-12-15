Продажи автомобилей растут в бедной Европе

Именно так и обстоят дела. Придавленные долгами перед ЕС и МВФ, наводненные толпами нелегальных и легальных мигрантов, вынужденные идти на поводу евроколониальной политики Германии и страдающие от российских контрсанкций, эти страны имеют наглость увеличивать траты на покупку предметов далеко не первой необходимости. Ведь легковой автомобиль — это все немного, но роскошь, правда?
Так вот — по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) в страдающей под игом более сильных еврососедей Греции за 11 месяцев продано легковушек на 7,4% больше, чем за тот же период 2015 года, который в свою очередь тоже был далеко не провальным. Результаты ноября поскромнее — всего +0,6%, но это по отношению к прошлогоднему ноябрю, когда рост составил 17,6%.