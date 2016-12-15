Продажи автомобилей растут в бедной Европе

Фото: www.startribune.com
То, что европейский рынок поступательно движется вперед, несмотря на редкие и незначительные провалы, в общем-то, ни для кого не секрет. Но интересно другое — хорошие результаты показывают даже те страны, которые у нас принято жалеть за их бедность.

Эдуард Раскин

Именно так и обстоят дела. Придавленные долгами перед ЕС и МВФ, наводненные толпами нелегальных и легальных мигрантов, вынужденные идти на поводу евроколониальной политики Германии и страдающие от российских контрсанкций, эти страны имеют наглость увеличивать траты на покупку предметов далеко не первой необходимости. Ведь легковой автомобиль — это все немного, но роскошь, правда?

Так вот — по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) в страдающей под игом более сильных еврососедей Греции за 11 месяцев продано легковушек на 7,4% больше, чем за тот же период 2015 года, который в свою очередь тоже был далеко не провальным. Результаты ноября поскромнее — всего +0,6%, но это по отношению к прошлогоднему ноябрю, когда рост составил 17,6%.

Фото: www.thestar.com

Второй кандидат на роль «двоечника» — Италия умудрилась зарегистрировать за прошедшие месяцы 2016-го на 16,5% больше машин, чем в 2015-м, причем и за прошедший месяц ей не стыдно — плюс 8,2%. Сравним с нашими +0,6% и -12% соответственно? Нас что — мигранты заели? Или европейский центробанк?

Пройдемся еще по тройке заведомо депрессивных регионов ЕС. Продажи новых легковых автомобилей в Испании выросли на 11,1% за 11 месяцев и на 13,5% в ноябре, в Португалии эти показатели составили +15,1% и +23,5%, а в Румынии, о которой у нас без сарказма говорить вообще не принято, они повысились на 12,1% и 41,5%. Так кто над кем должен поржать после публикации этих цифр?

В целом Евросоюз вместе со странами зоны свободной торговли за январь-ноябрь увеличили продажи на 6,9%, достигнув уровня в 13 938 273 автомобилей. Прошлый месяц принес им рост на 5,6%, а количество регистраций составило 1 189 181 единиц. В минус по итогам 11 месяцев ушли только Нидерланды — 8,6%, а в ноябре провалились ниже нулевой отметки Болгария, Ирландия и те же Нидерланды.

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15 декабря 2016
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