Эксперты назвали самые безопасные автомобили

Понятно, что колотит эта организация на краш-тестах только те машины, которые продаются на европейском рынке. А их список достаточно сильно отличается от того, что мы можем наблюдать в России. Тем не менее, один из трех победителей знаком отечественному покупателю очень хорошо — в номинации «Малый внедорожник 2016» выиграл Volkswagen Tiguan. Остальные лидеры, похоже, получили награду не столько за то, что они на голову выше своих одноклассников, сколько по политическим соображениям. На подиум, разумеется, попали гибриды — в категории «Большой семейный автомобиль» лидирует Toyota Prius, а среди малых семейных автомобилей вперед вырвалась Hyundai Ioniq.

Получить звезду с каждым годом становится все сложнее из-за постоянного ужесточения требований. Так, в 2016-м были внесены существенные изменения в методику — теперь при определении результата учитывается наличие системы торможения при обнаружении пешеходов в качестве базового оборудования или опции. По этому поводу генеральный секретарь EuroNCAP Михель ван Ратинген заявил: «Некоторые технологии весьма дороги, и мы поняли, что производители не могут включать их в список стандартного оборудования по всему модельному ряду, чтобы при этом базовые версии оставались доступными для целевого рынка».

В некоторых категориях победителя не объявляли из-за того, что было протестировано слишком мало моделей. Так, в номинации «Автомобиль представительского класса» превосходно зарекомендовал себя Mercedes-Benz E-класса, но он был один в своем сегменте.