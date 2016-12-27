ZAZ Vida Cargo возродит украинский автопром?

И если не считать того обстоятельства, что в его основе лежит Chevrolet Aveo предыдущего поколения, то новинку вполне можно считать собственной разработкой запорожцев. Особенно если учесть, что у «американца» не было версии с таким кузовом.

Автомобиль, который по понятным причинам вряд ли появится в России, вооружен бензиновым мотором made in China объемом 1,5 л мощностью 84 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность машины — 750 кг, объем грузового отсека — 2,9 м. куб. Машины уже появились в продаже у дилеров марки. Но даже если кто-либо из россиян или украинцев, осевших в РФ и захочет ее приобрести, то ввезти в страну автомобиль не сможет, ведь он, как минимум, не оснащен обязательной с 2017 года системой «Эра-ГЛОНАСС».

Правда, на нашем рынке это морально устаревшее и технически (учитывая китайскую составляющую) несовершенное транспортное средство и без того вряд ли было бы востребовано. Что же касается рынка украинского, где местный автопром практически не представлен, то для него появление этого фургона безусловно событие. Ведь за 11 месяцев этого года здесь было выпущено чуть более 4500, из которых легковушек — менее 1000.