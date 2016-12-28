Продажи китайского кроссовера Dongfeng DFM AX7 стартуют в новом году

В СМИ появилась информация, что кроссовер китайского Dongfeng — DFM AX7 начнет продаваться в России в первом квартале 2017 года. Новый китайский SUV DFM AX7 был показан в России в августе этого года присутствовал на стенде Dongfeng на Московском международном автосалоне. Новизна AX7 для российского рынка сомнительна, поскольку первый официальный показ этой китайской пародии на Nissan Quashqai состоялся аж летом 2015 года.

Видимо, все это время китайцы самоотверженно трудились над сертификацией своего «кашкая по-пекински» в соответствии с российскими требованиями, в том числе, оснащая его «тревожной кнопкой» на базе модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Цены DFM AX7 в России пока не известны, однако сообщается, что машина будет оснащаться двумя бензиновыми моторами: 2-литровыс 140-сильным и 2,3-литровым мощностью 171 л.с. «Коробок», якобы, будет две: пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонная АКП.