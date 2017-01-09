Новый кроссовер Chevrolet Traverse показали на Детройтском автосалоне

На Детройтском автосалоне состоялась официальная премьера Chevrolet Traverse нового поколения, самого большого кроссовера в линейке бренда. Ранее представители марки в России сообщили «АвтоВзгляд», что модель появится на отечественном рынке в конце этого года. На данный момент она официально на наш рынок не поставляется. В России ей конкурирентами станут Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee и Toyota Highlander.

По сообщениям заокеанских СМИ, на рынки Северной Америки машина поступит осенью текущего года. Видимо и российские дилеры марки получат Chevrolet Traverse примерно в это же время. В США машина будет оснащаться двумя бензиновыми двигателями: 3,6-литровым атмосферным мощностью 310 л.с. либо 2-литровым турбомотором, ориентировочной мощностью в 200 л.с. Оба силовых агрегата будут работать в паре с новой автоматической 9-ступенчатой «коробкой». Машина стала легче модели-предшественницы на 164 килограмма и экономичней на 10%.