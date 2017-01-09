Новый кроссовер Chevrolet Traverse показали на Детройтском автосалоне

GM
GM представил на автосалоне в Детройте свой новый большой кроссовер Chevrolet Traverse. Ожидается, что мировые продажи модели стартуют осенью 2017 года.

Максим Строкер

На Детройтском автосалоне состоялась официальная премьера Chevrolet Traverse нового поколения, самого большого кроссовера в линейке бренда. Ранее представители марки в России сообщили «АвтоВзгляд», что модель появится на отечественном рынке в конце этого года. На данный момент она официально на наш рынок не поставляется. В России ей конкурирентами станут Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee и Toyota Highlander.

По сообщениям заокеанских СМИ, на рынки Северной Америки машина поступит осенью текущего года. Видимо и российские дилеры марки получат Chevrolet Traverse примерно в это же время. В США машина будет оснащаться двумя бензиновыми двигателями: 3,6-литровым атмосферным мощностью 310 л.с. либо 2-литровым турбомотором, ориентировочной мощностью в 200 л.с. Оба силовых агрегата будут работать в паре с новой автоматической 9-ступенчатой «коробкой». Машина стала легче модели-предшественницы на 164 килограмма и экономичней на 10%.

кроссоверы
9 января 2017
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